«Безусловно, в конечном итоге увеличение гарантии – это всегда благо. Сейчас на лифт в базовом варианте гарантия составляет 18 месяцев со дня поставки и 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. Однако далее есть ещё ответственность застройщика, после сдачи дома в течение пяти лет он отвечает за всё инженерное оборудование. Поэтому он заинтересован в качественной эксплуатации по аналогии с автомобилем. Скажем, дают гарантию 5 лет, но будьте любезны делать ТО у сертифицированного дилера и всё, что вам скажут. В противном случае вы с гарантии слетаете. Поэтому сейчас уже хорошие производители лифтов, даже не самые крупные, предлагают увеличить гарантийный срок до 3-5 лет при выполнении определённых условий», - отметил собеседник НСН.

По словам эксперта, производитель, при увеличении гарантийного срока, должен получить возможность контролировать процесс эксплуатации.

«По правилам завода-изготовителя регламентные работы должны проводиться не реже одного раза в месяц. Потом один раз в три месяца еще квартальное обслуживание, дополнительный вид работ. Раз в полгода еще увеличенный объем работ, наконец, один раз в 12 месяцев подготовка к испытаниям годовым. Это уже техническое освидетельствование, когда проверяют все узлы безопасности, как они срабатывают, качество обслуживания лифта», - пояснил Захаров.