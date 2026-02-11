Придется раскошелиться: Увеличение срока гарантии приведет к подорожанию лифтов
Повышение минимального гарантийного срока на оборудование производитель заложит в его цену, заявил НСН первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
Увеличение срока гарантии на лифты положительно скажется на их качестве и надежности, однако неизбежно приведет к повышению цен на продукцию. Об этом заявил НСН первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил увеличить с одного года до пяти лет минимальный гарантийный срок на лифтовое оборудование в России, и дополнить его комплексом сопутствующих мер. Он направил обращение на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. По словам депутата, ему регулярно поступают от людей жалобы на лифты – прежде всего в новостройках. Постоянные поломки, долгие ожидания ремонта, а иногда и ситуации, которые напрямую угрожают жизни и здоровью.
«Безусловно, в конечном итоге увеличение гарантии – это всегда благо. Сейчас на лифт в базовом варианте гарантия составляет 18 месяцев со дня поставки и 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию. Однако далее есть ещё ответственность застройщика, после сдачи дома в течение пяти лет он отвечает за всё инженерное оборудование. Поэтому он заинтересован в качественной эксплуатации по аналогии с автомобилем. Скажем, дают гарантию 5 лет, но будьте любезны делать ТО у сертифицированного дилера и всё, что вам скажут. В противном случае вы с гарантии слетаете. Поэтому сейчас уже хорошие производители лифтов, даже не самые крупные, предлагают увеличить гарантийный срок до 3-5 лет при выполнении определённых условий», - отметил собеседник НСН.
По словам эксперта, производитель, при увеличении гарантийного срока, должен получить возможность контролировать процесс эксплуатации.
«По правилам завода-изготовителя регламентные работы должны проводиться не реже одного раза в месяц. Потом один раз в три месяца еще квартальное обслуживание, дополнительный вид работ. Раз в полгода еще увеличенный объем работ, наконец, один раз в 12 месяцев подготовка к испытаниям годовым. Это уже техническое освидетельствование, когда проверяют все узлы безопасности, как они срабатывают, качество обслуживания лифта», - пояснил Захаров.
При этом, увеличение срока гарантии неизбежно приведет к удорожанию лифта.
«Учитывая, что у нас сейчас инфляция на месте не стоит, естественно, будет проведен экономический расчет для увеличения гарантии и это внесут в начальную стоимость лифта. В целом, это заставит застройщика, поскольку на нем тоже гарантия, выбирать производителя лучше. Производитель будет более внимательно относится к своему изделию. Все очень похоже на другие технические устройства. Самое знакомое в этом плане — бытовая техника и автомобиль», - заключил первый вице-президент Национального лифтового союза.
Российские производители лифтов покрывают спрос на 75%, однако из-за недостатка средств в фондах капремонта закупки нового оборудования в 2026 году значительно снизятся. Об этом ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запретная любовь: Как в России отметят День святого Валентина
- Богомолова освободили от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ
- Министр спорта Дегтярев назвал главу IIHF Тардифа редким негодяем
- Больше чем хобби: Блогерам пригрозили большими штрафами за нелегальный заработок
- Какую компенсацию получат россияне за «прогоревшую» путевку на Кубу
- Родители студентов анапского колледжа назвали погибшего охранника героем
- Вопрос в сумме: В России оценили возвращение McDonald's
- РФ и Белоруссия не будут участвовать в первом заседании Совета мира
- Придется раскошелиться: Увеличение срока гарантии приведет к подорожанию лифтов
- СМИ сообщили, что Михаил Ефремов находится под федеральной охраной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru