Умер режиссер Марк Райделл, автор «На Золотом пруду»

Американский режиссёр и актёр Марк Райделл ушёл из жизни в возрасте 97 лет, сообщил The Hollywood Reporter.



Смерть наступила 13 августа по естественным причинам. Как рассказала дочь кинематографиста, он скончался в учреждении для работников кино и телевидения (дом престарелых и больница) в Вудленд‑Хиллз.



Марк Райделл появился на свет 13 марта 1929 года в Нью‑Йорке. Изначально он стремился к музыкальной карьере и мечтал стать дирижёром, но в итоге увлёкся актёрским искусством. Телевизионный дебют Райделла состоялся в 1950‑х годах. В числе его актёрских работ — образ Марти Агустина в картине Роберта Олтмана «Долгое прощание» и роль Ала в ленте Вуди Аллена «Голливудский финал».



Режиссёрскую деятельность Райделл начал в середине 1960‑х — его первой постановкой стал фильм «Лис». Наибольшего признания он добился благодаря драме «На Золотом пруду» (1981), в которой снялись Генри Фонда, Джейн Фонда и Кэтрин Хепберн. За эту ленту режиссёра номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссёр».



Среди других картин в творческой биографии Райделла — ленты «Воры», «Ковбои», «Увольнение до полуночи», «Гарри и Уолтер следуют в Нью‑Йорк», «Роза», «Река», «Для парней», «Крупная ставка», «Джеймс Дин» и «Перекрёсток». Завершающей работой мастера стал эпизод телесериала «Хроники будущего», увидевший свет в 2007 году.

