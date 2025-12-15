Местных «выплеснули»: Почему с каждым годом сокращается план по замене лифтов
Нужно не дать возможность региональным монтажным организациям пропасть с рынка, а напротив, стимулировать их через качество и скорость работ, заявил НСН Алексей Захаров.
Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в беседе с НСН призвал не дать локальным монтажным организациям исчезнуть с лифтового рынка, так как чаще всего именно локальные игроки меняют и быстрее, и качественнее.
Сокращение регионами объемов закупок лифтов в рамках капремонта жилых домов ожидаемо привело к тому, что все меньше подрядных организаций стало участвовать в таких аукционах. Заказчики теперь все чаще стараются работать с производителями напрямую, пишет «Коммерсант». Сами заводы считают, что сотрудничать с ними безопаснее, чем с монтажными организациями. Но высокая зависимость от крупных игроков - это риски, так как проблемы одного крупного холдинга могут ударить по целым регионам. Захаров отметил, что в 2025 году было заменено меньше лифтов, чем в прошлые годы.
«Сложно сказать, какой был план по замене лифтов, но то, что количество было ниже, чем прошло в прошлые годы, это однозначно. Основная причина, это, конечно, рост цен на все. Сейчас лифт получается очень дорогой. Тут нельзя однозначно списывать все на уменьшение количества подрядных организаций. Более того, есть устойчивое мнение, что политика крупных производителей на снижение цен убирает с рынка часть организаций, которые не могут себе этого позволить. Сейчас остро встал вопрос об изменениях в постановлении, которое осуществляет отбор таких компаний на рынок. Там предлагают еще более ужесточить отбор тех, кто будет допущен к программам замены лифтов. Акцент делается на отечественных производителях, которые смогли подтвердить свою локализацию. Они вносятся в специальный реестр, где сейчас в около 7-8 отечественных и белорусских производителей», - рассказал он.
При этом Захаров призвал не допустить исчезновения локальных подрядных организаций, которые, как правило, меняют оборудование на совесть.
При этом, исходя из анализа последних трех лет, самый низкий показатель - это 40 подрядных организаций, которые выполняли монтаж не менее 100 единиц в год. Поэтому здесь надо грамотно подойти к этой ситуации и не дать возможность монтажным организациям пропасть как классу. Наоборот, надо стимулировать через качество, через скорость замены. Не секрет, что лучшие показатели по этим параметрам показывают те организации, которые находятся в регионе, которые долгие годы там работают и уже имеют производственные базы для хранения лифтового оборудования. Самое главное, что у них есть чувство ответственности, поскольку они живут там же. В большинстве случаев они потом еще и на обслуживание эти лифты берут. Здесь нужно сочетание факторов, которое позволило бы не допустить на рынок некомпетентные организации, но при этом не выплеснуть из этого рынка и профессиональные, не очень крупные организации, которые дают относительно небольшие объемы, хотя я считаю, что 80-100 лифтов в год - это приличный объем», - рассказал он.
Ранее директор Национального лифтового союза, гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов заявил НСН, что российские производители лифтов покрывают на 75% спрос на подъемники, однако из-за недостатка средств в фондах капремонта закупки нового оборудования в 2025 году значительно снизятся.
