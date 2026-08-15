Огромное нефтяное пятно в Ормузском проливе достигло берегов Ирана

По данным предварительного расследования, виновником инцидента мог стать сухогруз Minoan Pioneer: судно подверглось атаке 3 августа в районе побережья Омана. Эксперты полагают, что в результате повреждения в море вылилось свыше 380 тысяч литров нефтепродуктов.



Согласно информации со спутников, нефтяное пятно охватило обширный участок Ормузского пролива и достигло острова Кешм (Иран).



Специалисты‑экологи выражают серьёзную обеспокоенность: под угрозой оказались мангровые леса и коралловые рифы острова. Кроме того, в загрязнённой зоне живут редкие морские черепахи, а также расположены значимые для местного населения рыболовные угодья.



Загрязнение нефтепродуктами способно нанести тяжёлый урон флоре и фауне региона. Ликвидация последствий — очистка прибрежной зоны и водной акватории — может оказаться крайне трудоёмкой и затратной задачей.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США полностью контролируют Ормузский пролив и «Иран ничего не может с этим поделать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

