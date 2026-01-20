«Москва заключила офсетные контракты на 10 лет вперед с Щербинским и Карачаровским заводами с общим объемом более 50 тысяч лифтов. На следующий год запланировано еще почти 10 тысяч. Лифтовый завод в подмосковном Серпухове заключил контракт на 4 тысячи единиц до 2031 года. Таковы первые шаги долгосрочных контрактов. Это хорошо, потому что обеспечен гарантированный спрос на продукцию, можно спланировать работу предприятий. В остальных регионах ничего особенного не происходило, хотя в Башкирии хорошо отработали, справились с программой замены лифтов. Традиционно на хорошем счету остается Свердловская область», - рассказал Захаров.

В последнее время сохраняется тенденция установки более 40 тысяч единиц оборудования в год. По итогам 2025 года в эксплуатацию введено 44 100 подъемников. Однако на замену регионы стали меньше брать оборудования из-за роста цен.

«Последние год-два они подскочили на фоне экономических санкций, удлинения логистических цепочек и общего подорожания ресурсов. Если взять время до пандемии, в среднем девятиэтажном доме стоимость замены лифтов составляла примерно два с небольшим миллиона рублей. Сейчас меньше чем за 3,6 - 3,8 миллиона не получается заменить даже самый простой лифт. Ресурс отечественных производителей перекрывает возможности того, что могут купить. Главная проблема - отсутствие платежоспособного спроса», - уточнил собеседник НСН.

Алексей Захаров также обозначил две основные кадровой проблемы в лифтовой сфере.