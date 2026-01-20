Дорогой подъем: Замена лифта в России обходится в среднем в 3,7 млн рублей

Столица РФ и Подмосковье обеспечили рост поставок по итогам года, заявил НСН первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

Долгосрочные контракты на поставку лифтового оборудования в регионы позволяют производителям достаточно уверенно смотреть в будущее, несмотря на ряд проблем. Об этом НСН заявил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров.

Закупки лифтов российскими регионами для замены устаревшего оборудования в 2025 году выросли на 26,6%, несмотря на тенденцию на снижение продаж. Смену тренда обеспечили два крупных контракта, заключенных в четвертом квартале властями Москвы и Подмосковья, сообщает «Коммерсант». Всего регионы в 2025 году приобрели 17600 лифтов на замену устаревших в многоквартирных домах Общая сумма контрактов выросла на 13% - до 68,7 млрд рублей.

Местных «выплеснули»: Почему с каждым годом сокращается план по замене лифтов

«Москва заключила офсетные контракты на 10 лет вперед с Щербинским и Карачаровским заводами с общим объемом более 50 тысяч лифтов. На следующий год запланировано еще почти 10 тысяч. Лифтовый завод в подмосковном Серпухове заключил контракт на 4 тысячи единиц до 2031 года. Таковы первые шаги долгосрочных контрактов. Это хорошо, потому что обеспечен гарантированный спрос на продукцию, можно спланировать работу предприятий. В остальных регионах ничего особенного не происходило, хотя в Башкирии хорошо отработали, справились с программой замены лифтов. Традиционно на хорошем счету остается Свердловская область», - рассказал Захаров.

В последнее время сохраняется тенденция установки более 40 тысяч единиц оборудования в год. По итогам 2025 года в эксплуатацию введено 44 100 подъемников. Однако на замену регионы стали меньше брать оборудования из-за роста цен.

«Последние год-два они подскочили на фоне экономических санкций, удлинения логистических цепочек и общего подорожания ресурсов. Если взять время до пандемии, в среднем девятиэтажном доме стоимость замены лифтов составляла примерно два с небольшим миллиона рублей. Сейчас меньше чем за 3,6 - 3,8 миллиона не получается заменить даже самый простой лифт. Ресурс отечественных производителей перекрывает возможности того, что могут купить. Главная проблема - отсутствие платежоспособного спроса», - уточнил собеседник НСН.

Алексей Захаров также обозначил две основные кадровой проблемы в лифтовой сфере.

В России объяснили, как решить проблему с устаревшими лифтами

«Часть работников, которые могли бы усилить кадровый ресурс, задействованы в рамках спецоперации. Второй нехороший момент - серьезное старение кадров. Средний возраст монтажников уже ушел за 50 лет, а молодежь не очень стремится идти в достаточно тяжелую работу. Мы сейчас стараемся прикладывать максимум усилий для популяризации профессии, для организации доступных программ переподготовки, повышения квалификации. В целом, опасность нехватки кадров существует», - заключил первый вице-президент Национального лифтового союза.

Лидирует по устаревшему лифтовому оборудованию старше 25 лет с большим отрывом Самарская область – 5852 единицы. Далее идут Саратовская и Ярославская области.

Как сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор Национального лифтового союза Петр Харламов, российские производители покрывают спрос на 75%. Однако из-за недостатка средств в фондах капремонта закупки нового оборудования могут значительно снизиться.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦеныПроизводствоЛифт

Горячие новости

Все новости

партнеры