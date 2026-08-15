Европа переключилась с закупок СПГ на российский газ

По информации ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), с 1 по 12 августа объёмы поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему ЕС достигли 3,2 миллиарда кубометров. Это на 3,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 12,6% — относительно аналогичного периода прошлого года. Более низкие показатели за такой же 12‑дневный промежуток фиксировались лишь в августе 2024 года: тогда объём закупок составил 2,7 миллиарда кубометров.



Вместе с тем поставки российского трубопроводного газа через пункт «Странджа 2 — Малкочлар» (на границе Болгарии и Турции) за указанный период увеличились: рост составил 7% в месячном исчислении и 5% в годовом — до 609,2 миллиона кубометров (данные Европейской сети операторов газотранспортных систем, ENTSOG). Таким образом, импорт газа по «Турецкому потоку» достиг наибольшего значения с марта, когда объём поставок равнялся 661,8 миллиона кубометров.



Напомним, что в январе Совет ЕС принял регламент, предусматривающий постепенный отказ от закупок российского СПГ и трубопроводного газа. Ограничения вводятся поэтапно: запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам начал действовать 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — с 1 января 2027 года. В отношении трубопроводного газа ограничения вступят в силу 17 июня 2026 года для краткосрочных контрактов и 1 ноября 2027 года — для долгосрочных, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

