Вышел второй трейлер «Мстителей» с Доктором Думом, Людьми Икс и армией Стражей
Студия Marvel Studios презентовала второй трейлер картины «Мстители: Судный день». В новом ролике в центре внимания — Роберт Дауни‑мл. в роли Доктора Дума: он вступает в противостояние с Тором, Мистером Фантастиком и другими героями вселенной Marvel, а также берёт под контроль армию Стражей — роботов, разработанных для борьбы с мутантами.
Старт видео посвящён тревожному предупреждению от Сью Шторм (её играет Ванесса Кирби): героиня говорит о надвигающейся угрозе и делится размышлениями о состоянии Дума: «Я знала, что он потерян. Но не понимала, что он сломлен».
Далее в кадре — встреча Доктора Дума и Рида Ричардса (в исполнении Педро Паскаля) на фоне руин. Тор (Крис Хемсворт) грозится заставить антагониста «молить о пощаде», однако Дум демонстрирует превосходство: ему удаётся отразить удар молота Мьёльнира, после чего он поражает Тора разрядом зелёной энергии. Затем злодей мобилизует армию Стражей и с пафосом заявляет: «Ад отвечает мне, потому что я — Дум».
Лента «Мстители: Судный день» станет масштабным кроссовером: в ней объединятся сразу несколько команд Marvel — Мстители, Фантастическая четвёрка, Громовержцы и Люди Икс. Образ Доктора Дума воплотит Роберт Дауни‑мл., который вновь появится в киновселенной Marvel спустя годы после финала истории своего прежнего героя — Тони Старка в фильме «Мстители: Финал».
К своим привычным образам вернутся сразу несколько звёзд: Крис Эванс (Капитан Америка), Крис Хемсворт (Тор), Пол Радд (Человек‑муравей), Летиция Райт (Чёрная Пантера), Себастьян Стэн (Зимний солдат), Том Хиддлстон (Локи) и Лю Сыму (Шан‑Чи).
В фильме также задействуют основной актёрский состав ленты «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Невидимая женщина), Джозеф Куинн (Человек‑факел) и Эбон Мосс‑Бакрак (Существо). Кроме того, на экраны вернутся персонажи из «Громовержцев» — в том числе в исполнении Флоренс Пью, Дэвида Харбора и Льюиса Пуллмана.
Премьера «Мстителей: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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