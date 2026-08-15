Вышел второй трейлер «Мстителей» с Доктором Думом, Людьми Икс и армией Стражей

Далее в кадре — встреча Доктора Дума и Рида Ричардса (в исполнении Педро Паскаля) на фоне руин. Тор (Крис Хемсворт) грозится заставить антагониста «молить о пощаде», однако Дум демонстрирует превосходство: ему удаётся отразить удар молота Мьёльнира, после чего он поражает Тора разрядом зелёной энергии. Затем злодей мобилизует армию Стражей и с пафосом заявляет: «Ад отвечает мне, потому что я — Дум».



Лента «Мстители: Судный день» станет масштабным кроссовером: в ней объединятся сразу несколько команд Marvel — Мстители, Фантастическая четвёрка, Громовержцы и Люди Икс. Образ Доктора Дума воплотит Роберт Дауни‑мл., который вновь появится в киновселенной Marvel спустя годы после финала истории своего прежнего героя — Тони Старка в фильме «Мстители: Финал».



К своим привычным образам вернутся сразу несколько звёзд: Крис Эванс (Капитан Америка), Крис Хемсворт (Тор), Пол Радд (Человек‑муравей), Летиция Райт (Чёрная Пантера), Себастьян Стэн (Зимний солдат), Том Хиддлстон (Локи) и Лю Сыму (Шан‑Чи).



В фильме также задействуют основной актёрский состав ленты «Фантастическая четвёрка: Первые шаги»: Педро Паскаль (Мистер Фантастик), Ванесса Кирби (Невидимая женщина), Джозеф Куинн (Человек‑факел) и Эбон Мосс‑Бакрак (Существо). Кроме того, на экраны вернутся персонажи из «Громовержцев» — в том числе в исполнении Флоренс Пью, Дэвида Харбора и Льюиса Пуллмана.



Премьера «Мстителей: Судный день» запланирована на 18 декабря 2026 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

