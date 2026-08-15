ЕС увеличил экспорт вина в Россию

В июне объём экспорта вина (включая тихие и игристые сорта) из ЕС в Россию достиг 39,1 миллиона евро. По сравнению с маем показатель вырос на 3%, однако относительно июня прошлого года он снизился на 8%.



Лидером по поставкам вина в Россию в июне осталась Италия — её экспорт составил 15,5 миллиона евро. За месяц показатель увеличился на 21%, а в годовом выражении — на 8%. На следующих позициях — Латвия (7,6 миллиона евро, снижение на 19% за месяц), Франция (3,9 миллиона евро, минус 4%), Польша (3,7 миллиона евро, рост на 12%). Пятое место заняла Испания: объём поставок достиг 3,3 миллиона евро, что в 1,6 раза выше прежнего уровня.



Кроме того, заметный объём вина в Россию поставили Германия (2,4 миллиона евро), Португалия (1,3 миллиона евро), Литва (595 тысяч евро), Австрия (442 тысячи евро) и Эстония (128 тысяч евро).

Ранее основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов сказал НСН, что молодежь пьет куда меньше, а сам алкоголь стал сильно дороже, поэтому в ресторанах упали продажи горячительных напитков.

