Депутат Чаплин дал советы застрявшим в лифте россиянам

Самостоятельные попытки выбраться из застрявшего лифта через двери или люк становятся главной причиной несчастных случаев. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что подъемное оборудование относится к общему имуществу дома и требует четкого соблюдения норм безопасности. Нормативное время эвакуации пассажиров не превышает 40 минут, а исправная система вентиляции полностью исключает риск удушья в замкнутом пространстве.