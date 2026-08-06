Депутат Чаплин дал советы застрявшим в лифте россиянам

Самостоятельные попытки выбраться из застрявшего лифта через двери или люк становятся главной причиной несчастных случаев. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что подъемное оборудование относится к общему имуществу дома и требует четкого соблюдения норм безопасности. Нормативное время эвакуации пассажиров не превышает 40 минут, а исправная система вентиляции полностью исключает риск удушья в замкнутом пространстве.

«Как снежный ком!»: Замена лифтов в России подорожала в два раза

При возникновении нештатной ситуации пассажирам необходимо нажать кнопку вызова диспетчера на панели управления. Если связь отсутствует, следует набрать номер экстренной службы 112 и передать оператору точный адрес, номер подъезда и примерный этаж.

В случае полного отсутствия мобильной сети и рабочей кнопки вызова нужно громко стучать по стенам кабины и звать на помощь. Депутат подчеркнул, что людям в целях безопасности категорически запрещено покидать кабину самостоятельно, поэтому нужно сохранять спокойствие и дожидаться приезда аварийной бригады.

Между тем эксперт по фитнесу напомнил о пользе ходьбы по лестнице, вместо передвижения на лифте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:БезопасностьЛифтДепутат

Горячие новости

Все новости

партнеры