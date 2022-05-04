«Наркотики и драки»: С чем поможет бороться подключение ночных клубов Москвы к видеонаблюдению

Ранее стало известно, что мэрия Москвы собирается подключить камеры столичных ночных клубов к городской системе видеонаблюдения, доступ к которой имеется у правоохранительных органов. Пашкин считает, что это давно пора было сделать.

«В ночных клубах очень много наркотиков. По идее заведения должны отвечать за это, но они снимают с себя ответственность и говорят, что не могут уследить за всеми. Поэтому правоохранительные органы и предложили, что теперь будут следить за торговлей наркотиков в клубах и отлавливать тех, кто это делает», - отметил он.

По его мнению, этот вопрос необходимо узаконить, чтобы ночные клубы обязаны были дублировать записи с камер и хранить их более длительное время.