«Наркотики и драки»: С чем поможет бороться подключение ночных клубов Москвы к видеонаблюдению
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН поддержал предложение мэрии Москвы о подключении камер ночных клубов к системе видеонаблюдения города.
Если камеры столичных ночных заведений будут подключены к системе видеонаблюдения Москвы, это поможет раскрыть не только преступления, связанные с наркотиками, но и с драками и даже с пропажей людей. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
Ранее стало известно, что мэрия Москвы собирается подключить камеры столичных ночных клубов к городской системе видеонаблюдения, доступ к которой имеется у правоохранительных органов. Пашкин считает, что это давно пора было сделать.
«В ночных клубах очень много наркотиков. По идее заведения должны отвечать за это, но они снимают с себя ответственность и говорят, что не могут уследить за всеми. Поэтому правоохранительные органы и предложили, что теперь будут следить за торговлей наркотиков в клубах и отлавливать тех, кто это делает», - отметил он.
По его мнению, этот вопрос необходимо узаконить, чтобы ночные клубы обязаны были дублировать записи с камер и хранить их более длительное время.
«Если бы было постановление правительства Москвы, или закон о том, что во всех таких местах массового скопления, как, например, на стадионах, обязательно должны быть камеры, записи которых должны храниться определенное количество времени, вопрос был бы решен за две секунды. Как в метро и на улицах, там записи хранятся, по-моему, месяц. В случае, если они отсутствуют, то ночной клуб должен закрыться. Потому что записи тогда бы дублировали, передавали их в интернете через закрытые сервера. Но клубы во многом живут за счет наркотиков, потому что туда ходят не бедные люди. Это золотая молодежь, которая еще не уехала за границу, у которой папы и мамы воруют здесь и зарабатывают деньги на наших страданиях», - добавил Пашкин.
Глава московского профсоюза полиции считает, что если предложение столичной мэрии будет принято, это поможет в раскрытии преступлений.
«Когда человек под наркотиками или под сильным воздействием алкоголя, то он может и ударить, и пырнуть ножом, и выстрелить – может сделать все, что угодно. Поэтому все драки, членовредительства будут зафиксированы на камеры, и можно будет выяснить зачинщика. Так что говорить: "Не виноватая я, он сам пришел", - не прокатит. Станет легче раскрывать преступления связанные с наркотиками, драками, пропажей людей», - заключил Пашкин.
За последнее время в ночных клубах России участились случаи совершения преступлений. Например, 24 апреля СМИ сообщили, что возле одного из московских баров убили 22-летнего хоккеиста Романа Дидуру. Спортсмен праздновал день рождения в заведении на Николоямской улице. Когда он вышел на улицу, его ударили ножом в грудь. Хоккеист скончался до прибытия скорой помощи.
Также 1 мая стало известно, что экс-депутат Пермского заксобрания, до этого уже осужденный за избиение DJ Smash, устроил дебош в баре из-за того, что ему не понравилась музыка.
Ранее председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН заявил, что дактилоскопия и биометрия позволяют контролировать приезжих граждан.
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