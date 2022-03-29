В России предложили ограничить сбор персональных данных детей в интернете

Используемые школьниками онлайн-платформы могут собирать «избыточные данные», поэтому следует законодательно установить минимально необходимый объем собираемой информации. Об этом заявила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде в составе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра Людмила Куровская.

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«Если ребенок скачивает приложение для изучения иностранного языка, то такое приложение может запрашивать доступ к микрофону для того, чтобы «слышать» произношение и при необходимости исправлять ошибки. Но, если к использованию микрофона, камеры и геолокации запрашивает доступ приложение для чтения книг, то это повод насторожиться», — отметила эксперт в интервью Газете.ру.

По словам Куровской, сейчас достаточность запрашиваемых данных определяют операторы онлайн-платформ, а сами сервисы часто становятся источником утечек. В дальнейшем материалы могут быть использованы в противоправных целях.

Эксперт отмечает, что при законодательном введении минимально необходимого объема данных для сбора и установлении ответственности за нарушение этого принципа «можно надеяться на более эффективную правовую защиту персональных данных».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ДетиИнтернет
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