Специалист рассказал, как с помощью смартфона обнаружить скрытые камеры

По словам эксперта, проще всего обнаружить камеру, включив фонарик на смартфоне в темноте.

«Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря. Кроме того, иногда на дешевых моделях следящих устройств имеются светодиоды: они также будут хорошо заметны в темноте», — пояснил Кашкин.

Кроме того, можно скачать специальную программу для обнаружения источника Wi-Fi-сигнала, с помощью которого камеры передают данные на сервер хранения. Если гаджет-шпион настраивал непрофессионал, то сеть Wi-Fi-сеть можно даже обнаружить среди доступных подключений.

