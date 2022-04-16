Специалист рассказал, как с помощью смартфона обнаружить скрытые камеры

Скрытые камеры могут быть установлены где угодно — в отелях, магазинах или арендуемых квартирах, однако гаджет можно обнаружить с помощью обычного смартфона. Об этом сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм».

Стало известно, как смартфоном можно обнаружить скрытую камеру

По словам эксперта, проще всего обнаружить камеру, включив фонарик на смартфоне в темноте.

«Конструктив любой камеры подразумевает наличие объектива, который будет бликовать при свете фонаря. Кроме того, иногда на дешевых моделях следящих устройств имеются светодиоды: они также будут хорошо заметны в темноте», — пояснил Кашкин.

Кроме того, можно скачать специальную программу для обнаружения источника Wi-Fi-сигнала, с помощью которого камеры передают данные на сервер хранения. Если гаджет-шпион настраивал непрофессионал, то сеть Wi-Fi-сеть можно даже обнаружить среди доступных подключений.

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ФОТО: Алексей Куденко
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