Автоэксперт назвал условия эффективности эксперимента с оставлением места ДТП

Эксперимент с оставлением места ДТП будет работать только в том случае, если права сторон будут соблюдены, и у участников аварий не будет разногласий между собой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве водителям, попавшим в ДТП, могут разрешить оставлять место происшествия сразу после аварии, а само происшествие будут фиксировать камеры. Похмелкин считает, что для проведения такого эксперимента необходимо соблюдение прав участников.