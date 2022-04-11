Автоэксперт назвал условия эффективности эксперимента с оставлением места ДТП
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН предположил, что возможность оставления места ДТП не только позволит разгрузить дороги, но и создаст проблемы участникам аварий.
Эксперимент с оставлением места ДТП будет работать только в том случае, если права сторон будут соблюдены, и у участников аварий не будет разногласий между собой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Ранее СМИ сообщили, что в Москве водителям, попавшим в ДТП, могут разрешить оставлять место происшествия сразу после аварии, а само происшествие будут фиксировать камеры. Похмелкин считает, что для проведения такого эксперимента необходимо соблюдение прав участников.
«Здесь есть целый ряд проблем: насколько видеокамеры способны зафиксировать происшествия, будут ли споры, как к этому будут относиться страховые компании, потому что будут возникать вопросы по возмещению ущерба и по ОСАГО, и по КАСКО. Эксперимент, конечно, хороший, но его надо провести так, чтобы его участники не пострадали и, чтобы их права были защищены. Поэтому необходимо согласование со страховщиками и сотрудниками госавтоинспекции, а также с другими заинтересованными ведомствами. Чтобы они понимали, что это эксперимент, и он не совсем соответствует законодательству, а просто ведется проверка того, как это будет работать. При соблюдении этих условий возможно проведение такого эксперимента. Потому что я понимаю, что есть проблема повторных ДТП, образования пробок из-за того, что несколько машин перегородили дорогу, хотя их повреждения незначительные. Если все будет работать, то вполне возможно, что потребуется внесение изменений в законодательство», - отметил он.
При этом председатель «Движения автомобилистов России» добавил, что эта мера позволит разгрузить дороги.
«Возникновение повторных ДТП как раз связано с тем, что люди остаются на месте и в них въезжают, или они провоцируют других водителей на действия, которые влекут аварии. Не могу сказать, насколько такие случаи распространены, но такой риск всегда существует, особенно на оживленных улицах. Поэтому чем скорее участники ДТП оставят такое место, тем лучше для регулирования движения», - заметил Похмелкин.
В то же время, по его мнению, такой эксперимент может привести к некоторым трудностям для участников ДТП.
«Если из-за неправильной фиксации ДТП камерой будут споры между участниками аварии, которые покинули ее место на законных основаниях, потом будет довольно сложно все это устанавливать. Мне кажется, что все-таки обязательным условием оставления места ДТП должно быть то, что у участников нет разногласий по поводу того, кто прав, кто виноват. В противном случае, я полагаю, они должны оставаться на месте, дожидаться сотрудников ГАИ и проходить все необходимые процедуры, чтобы установить виновного», - заключил Похмелкин.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России», адвокат Леонид Ольшанский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что эксперимент о разрешении покидать московским водителям место ДТП повлечет за собой неразбериху в органах ГАИ, страховых компаниях и судах.
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