«Чистой воды бизнес»: Автоэксперт призвал власти взять под контроль частные камеры

«Сбои видеофиксации регулярно происходят по той или иной причине, из-за метеорологических усилий и т.д. Конечно, в этом случае законопослушный водитель совершенно не обязан платить штраф за действия, которые он не совершал. Это ошибочное измерение камер, оно касается камер фиксации скорости, стандартных правонарушений, связанных с перестроением движений по городу, в том числе и парковки. С парковкой больше всего возникает вопросов, потому что она завязана на специальном приложении, которое тоже часто дает сбой. Бывает, что приходят штрафы человеку, чья машина там никогда не стояла, или на улицу, где вообще нет автомобильного движения. Плюс к этому, часто бывает, что камера выдает другой тариф по парковке: машина стояла в одной зоне, где оплата 40 рублей за час, а ему выписывают 380 за час. В любом случае, если человек не совершал это правонарушение, то ему обязаны компенсировать. И даже если он оплатил этот штраф, но готов доказать, что его здесь не было, то, конечно, деньги ему должны вернуться независимо от того, когда это было совершено», - уверен Ломанов.

По его словам, на автоматическую отмену неправомерных штрафов водителям в России рассчитывать не стоит, поскольку техника может ошибаться.

«Скорее всего, автоматической отмены штрафов мы не увидим, потому что это никому не выгодно. Штрафы – это некая часть экономики. Совсем недавно заговорили о снижении нештрафуемого порога скорости, и понятно, что это делается не столько для безопасности, сколько из-за того, что происходит недобор по штрафам. У нас снегопады, тяжелая зима, все ездят тихо, никто не нарушает скоростной режим, а разметку дорожную не всегда камера может зафиксировать, когда дорога засыпана снегом. Поэтому чисто автоматическая система вряд ли появится, она будет давать человеку отбой. Вам для этого нужна группа разбора, должен быть в любом случае какой-то человек, который рассмотрит это дело, и уже после этого будет принято решение о том, сохранить вам этот штраф, или его аннулируют», - объяснил автоэксперт.

В прокуратуре подчеркнули, что в прошлом году региональные прокуроры проверили законность применения дорожных камер и обнаружили технику за пределами мест концентрации ДТП в ряде субъектов. Ломанов отметил, что это распространенный в стране недобросовестный «бизнес», с которым нужно бороться.

«Разговор, скорее всего, идет о частных камерах. Это чистой воды бизнес, это просто контроль скорости и выписывание штрафов за нарушение. Естественно, что такие камеры чаще всего появляются в тех местах, где невнятный знак с ограничением скорости 40 км/ч. Можем предполагать, где можно поставить камеру и выявлять не злостных, а случайных нарушителей, но в большом количестве. Навести порядок здесь можно только одним способом: запретить частные камеры полностью, потому что сейчас есть ограничения, но их недостаточно. Чтобы все камеры по стране были под контролем одной организации, а не под какими-то там одноразовыми фирмами. Идти надо цивилизованным путем, не должно быть дополнительных игроков на рынке», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее в МВД заявили, что не намерены возвращать штрафы для водителей за превышение средней скорости.

