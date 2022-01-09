Налоги для сверхбогатых. Экономисты объяснили провал идеи
Идея повысить налоги для сверхбогатых в России требует орагизации совершенно иной системы налогообложения, считают эксперты НСН.
Первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил увеличить налог на сверхприбыль для состоятельных россиян до 50%, сообщает URA.RU.
«Мы предлагаем установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40—50% для сверхдоходов», — цитирует его RT.
Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции в НСН заявил, что необходимо повысить налоги для топ-менеджеров госкорпораций и чиновников – для определенных групп населения.
«Если говорить о повышении налогов, то налогов именно на богатых, на так называемую аристократию – на топ-менеджеров госкорпораций, госбанков, чиновников, депутатов, миллиардеров. Сегодня чудовищное разделение по доходам в обществе», - заявил он.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на пресс-конференции НСН заявил, что бюджет в случае увеличения налога для богатых дополнительно получит больше триллиона рублей.
«Регулярные сборы на лечение самой незащищенной группы - больных детей – это позор страны, поэтому в продолжение инициативы президерта Путина мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу налогов в зависимости от доходов, причем в полноценном варианте, а не в усеченном. Это позволит собирать не 60 млрд рублей, а минимум больше триллиона в год. Но это коснется только тех, кто зарабатывает больше 5 млн. рублей в год. Для тех, кто зарабатывает меньше 3 млн, налоги даже снизятся», - озвучил идею парламентарий.
Первый зампред думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что вводить прогрессивную шкалу НДФЛ в России всё ещё рано.
«Важно проводить дифференциацию подоходного налога, но осторожную и, главное, целевую, так как вы знаете, что эти деньги идут на лечение детей, болеющих тяжелыми орфанными заболеваниями. Торопиться с дальнейшим повышением подоходного налога мы считаем преждевременным. Первый осторожный шаг в таком направлении (ставка 15% на доходы свыше 5 млн рублей - прим. НСН), который предложил президент, - это правильный путь, потому что мы прекрасно помним ситуацию, которая была до введения так называемой плоской шкалы налога. Там налог разнился от 12% до 30%, но 30% не платил практически никто. 96% платило по низкой ставке. Значительная часть доходов ушла в тень, а введение плоской шкалы в 2000 году позволило резко, на 80% увеличить собираемость подоходного налога. И это, хочу напомнить, позволило закрыть долги по заработной плате перед работниками бюджетной сферы, которые существовали на начало 2000 года», - заявил депутат.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН отметил, что для удержания капитала в России нужна совершенно иная налоговая система.
«Причина такого оттока средств богатых россиян за пределы РФ – это 13-процентный налог. Но это, если не считать мифа, что за границей доход начнет расти. Это неправда. Для возвращения денег нужны условия для подъема экономики, которые может создать только государство. Нужна другая налоговая практика, которая сделает невозможным вывод средств за пределы страны, ведь по сути это средства, выкаченные из российских предприятий и выкинутые в офшоры. При прогрессивном налоге это будет делать не так просто, и, я надеюсь, утвердится этика, согласно которой средства нужно держать в компаниях, а не в виде яхт и прочего имущества, которое обесценивается в любом случае», - отметил он.
Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснял, почему прогрессивная шкала налогообложения в России существовать не может. По его словам, идея прогрессивной шкалы подоходного налога, когда богатые люди должны платить больше, чем бедные, «принципиально противоречит интересам российских либералов».
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