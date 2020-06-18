В Кремле признали обсуждение роста налогов для богатых

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых граждан действительно обсуждается, однако пока лишь на экспертном уровне. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, накануне о возможном росте НДФЛ для граждан с доходом выше 2-3 миллионов сообщили источники Forbes. Они указывали, что для таких россиян налог с 13% вырастет до 15%, подчеркивает РИА ФАН. В четверг же, 18 июня, в пресс-службе правительства опровергли информацию по поводу обсуждения этого вопроса. В свою очередь, в Госдуме поддержали идею о возможном повышении ставки подоходного налога.

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К слову, вопрос о прогрессивной шкале НДФЛ в январе поднимали депутаты КПРФ на встрече с Михаилом Мишустиным, когда он ещё являлся кандидатом на пост премьер-министра. Мишустин тогда заявил, что в стране практически нет среднего класса и собирать «прогрессивную статью» не с кого, а с богатыми и сверх-богатыми нужно решать вопрос иначе — за счёт большей ответственности и прозрачности.



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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КремльНалогНДФЛДмитрий Песков
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