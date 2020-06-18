В Кремле признали обсуждение роста налогов для богатых

Повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых граждан действительно обсуждается, однако пока лишь на экспертном уровне. Как пишет ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, накануне о возможном росте НДФЛ для граждан с доходом выше 2-3 миллионов сообщили источники Forbes. Они указывали, что для таких россиян налог с 13% вырастет до 15%, подчеркивает РИА ФАН. В четверг же, 18 июня, в пресс-службе правительства опровергли информацию по поводу обсуждения этого вопроса. В свою очередь, в Госдуме поддержали идею о возможном повышении ставки подоходного налога.