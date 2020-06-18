Кричевский: Налог для богатых равняется политическому самоубийству
Экономист в эфире НСН оценил целесообразность введения налога для богатых в нынешней экономической ситуации.
В пресс-службе кабинета министров заявили, что правительство РФ не рассматривает вариант повышения налога для лиц с высокими доходами. Ранее о возможности введения налога для богатых через повышение НДФЛ сообщал Forbes со ссылкой на свои источники.
Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН отметил, что введение новых налогов в существующей в стране экономической ситуации равносильно политическому самоубийству.
«Сегодня вводить какие-либо новые налоги могут лишь политические самоубийцы, то есть мы – русские», - не исключил собеседник издания реальности такой инициативы.
При этом он отметил, что при желании все-таки ввести налог для богатых, то следует обратиться к международному опыту. А именно, к примеру так называемого «налога солидарности» – «те, кто зарабатывает больше определенной величины, как правило, она очень и очень существенная, платят дополнительные деньги в казну». Ставки «налога солидарности» варьируются от 5,5%, например, в Германии, до 1,5% во Франции. Но есть пример Чехии, где налог солидарности составляет целых 7% от доходов, при чем этот доход равняется 4 тыс евро в месяц.
«Думаю, можно ввести [прогрессивную шкалу или «налог солидарности»], но никакой благодарности от народа власти не получат. Прогрессивная шкала подоходного налога и «налог солидарности» в наших условиях будут распространяться на тех, кто зарабатывает отнюдь не самые большие деньги. Грубо говоря, это несколько сотен тысяч рублей в месяц. По московским, питерским или екатеринбургским меркам это весьма средний доход. Но наши законодатели будут облагать налогом именно этих людей, отбивать у них охоту дополнительно зарабатывать. В то же время себя дополнительным налогом они облагать не будут», - считает собеседник НСН.
В публикации Forbes уточнялось, что среди предложений было повысить ставку с 13% до 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 миллиона рублей в год. По мнению Никиты Кричевского, такие разговоры, о том, что новый налог будет распространяться на тех, кто зарабатывает более 2-3 млн рублей в месяц «это чистой воды лукавство».
«Повторюсь, в случае введения прогрессивной шкалы законодатель будет обращать внимание не на тех, кто зарабатывает миллионы, а на тех, кто зарабатывает сотни тысяч рублей в месяц. 2-3 млн это затравка и повод для тех, кто хочет увидеть проявление социальной справедливости. На самом деле эта социальная справедливость ударит по ним же – тем, кто сегодня больше всего дерет горло по поводу отсутствия социальной справедливости в нашей стране», - заключил экономист.
Идею введения прогрессивной шкалы начали обсуждать еще зимой, но эпидемия коронавируса придала теме большую актуальность. Предполагалось, что средства полученные таким образом будут, миновав бюджет, направляться непосредственно на выплаты малоимущим.
Ранее экономисты в эфире НСН сошлись во мнении, что состоятельные россияне постараются всячески избежать уплаты налогов по прогрессивной шкале.
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