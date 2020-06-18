Кричевский: Налог для богатых равняется политическому самоубийству

В пресс-службе кабинета министров заявили, что правительство РФ не рассматривает вариант повышения налога для лиц с высокими доходами. Ранее о возможности введения налога для богатых через повышение НДФЛ сообщал Forbes со ссылкой на свои источники.

Экономист Никита Кричевский в беседе с НСН отметил, что введение новых налогов в существующей в стране экономической ситуации равносильно политическому самоубийству.

«Сегодня вводить какие-либо новые налоги могут лишь политические самоубийцы, то есть мы – русские», - не исключил собеседник издания реальности такой инициативы.

При этом он отметил, что при желании все-таки ввести налог для богатых, то следует обратиться к международному опыту. А именно, к примеру так называемого «налога солидарности» – «те, кто зарабатывает больше определенной величины, как правило, она очень и очень существенная, платят дополнительные деньги в казну». Ставки «налога солидарности» варьируются от 5,5%, например, в Германии, до 1,5% во Франции. Но есть пример Чехии, где налог солидарности составляет целых 7% от доходов, при чем этот доход равняется 4 тыс евро в месяц.