Кричевский: Экономика скукожилась – затягивать пояса дальше некуда

Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

В России предложили ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек

В условиях непростой экономической ситуации в России предложили ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек.

Никита Кричевский: «Инициатива бесспорно заслуживает всяческого одобрения с одним нюансом. Пособие нужно увеличивать не только матерям-одиночкам, и не временно, но и для всех родителей, умеющих детей, особенно если детей три и более. Мы же заботимся о развитии демографии, не так ли?» – отметил в беседе с НСН Никита Кричевский.

2

Медведев: падение ВВП будет максимальным со времен Второй мировой

Падение ВВП в мире будет максимальным со Второй мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Никита Кричевский: «При этом Дмитрий Анатольевич, как нам известно юрист, а не экономист, не приводит никаких расчетов и обоснований своей позиции. С другой стороны, а не является ли это подготовкой многострадального российского социума к тому, что нужно будет еще туже, как говорили раньше, затянуть пояса, ведь посмотрите, экономика в мире скукожилась. Дмитрий Анатольевич, пояса уже затянуты так, что дальше некуда», – сказал он НСН.

3

Медведев оценил необходимые размеры господдержки в условиях пандемии

По мнению Дмитрия Медведева, размеры поддержки государства в условиях пандемии должны соотноситься с потерями экономики.

Никита Кричевский: «Бюджет – это, как известно, порядка 20 процентов от размеров экономики в целом. Так что же вы хотите? Чтобы весь бюджет был израсходован на то, чтобы поддержать экономику? И как это предлагается сделать? Может быть, раздать деньги у метро, раскидать их с вертолета. Поясните, пожалуйста», – порассуждал в интервью НСН экономист.

4

Правительство не одобрило увеличение срока уплаты штрафов со скидкой

В кабмине не согласны с временным увеличением до 60 дней срока уплаты штрафов со скидкой за нарушения ПДД.

Никита Кричевский: «Весьма и весьма сложный и спорный вопрос. Демагоги и популисты сказали бы, мол не нарушайте правил, и не будет вам штрафов. С другой стороны, 60 дней уплаты – это то время, когда можно одуматься, можно подсобрать недостающие деньги и заплатить. В то же время, если у кабинета министров и особенно у региональных администраций не хватает денег, они могут сказать об этом открыто», – подытожил в эфире НСН Никита Кричевский.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: www.krichevsky.ru/
ТЕГИ:Авторские НовостиЭкономикаНикита Кричевский
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