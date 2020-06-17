Кричевский: Экономика скукожилась – затягивать пояса дальше некуда
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В России предложили ввести дополнительное пособие для матерей-одиночек
В условиях непростой экономической ситуации в России предложили ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек.
Никита Кричевский: «Инициатива бесспорно заслуживает всяческого одобрения с одним нюансом. Пособие нужно увеличивать не только матерям-одиночкам, и не временно, но и для всех родителей, умеющих детей, особенно если детей три и более. Мы же заботимся о развитии демографии, не так ли?» – отметил в беседе с НСН Никита Кричевский.
Медведев: падение ВВП будет максимальным со времен Второй мировой
Падение ВВП в мире будет максимальным со Второй мировой войны. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Никита Кричевский: «При этом Дмитрий Анатольевич, как нам известно юрист, а не экономист, не приводит никаких расчетов и обоснований своей позиции. С другой стороны, а не является ли это подготовкой многострадального российского социума к тому, что нужно будет еще туже, как говорили раньше, затянуть пояса, ведь посмотрите, экономика в мире скукожилась. Дмитрий Анатольевич, пояса уже затянуты так, что дальше некуда», – сказал он НСН.
Медведев оценил необходимые размеры господдержки в условиях пандемии
По мнению Дмитрия Медведева, размеры поддержки государства в условиях пандемии должны соотноситься с потерями экономики.
Никита Кричевский: «Бюджет – это, как известно, порядка 20 процентов от размеров экономики в целом. Так что же вы хотите? Чтобы весь бюджет был израсходован на то, чтобы поддержать экономику? И как это предлагается сделать? Может быть, раздать деньги у метро, раскидать их с вертолета. Поясните, пожалуйста», – порассуждал в интервью НСН экономист.
Правительство не одобрило увеличение срока уплаты штрафов со скидкой
В кабмине не согласны с временным увеличением до 60 дней срока уплаты штрафов со скидкой за нарушения ПДД.
Никита Кричевский: «Весьма и весьма сложный и спорный вопрос. Демагоги и популисты сказали бы, мол не нарушайте правил, и не будет вам штрафов. С другой стороны, 60 дней уплаты – это то время, когда можно одуматься, можно подсобрать недостающие деньги и заплатить. В то же время, если у кабинета министров и особенно у региональных администраций не хватает денег, они могут сказать об этом открыто», – подытожил в эфире НСН Никита Кричевский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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