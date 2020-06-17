Кричевский: Экономика скукожилась – затягивать пояса дальше некуда

Никита Кричевский: «Весьма и весьма сложный и спорный вопрос. Демагоги и популисты сказали бы, мол не нарушайте правил, и не будет вам штрафов. С другой стороны, 60 дней уплаты – это то время, когда можно одуматься, можно подсобрать недостающие деньги и заплатить. В то же время, если у кабинета министров и особенно у региональных администраций не хватает денег, они могут сказать об этом открыто», – подытожил в эфире НСН Никита Кричевский.

