Почему «налог для богатых» в России не сработает

При этом, полагают собеседники издания, отследить совокупный доход гражданина сможет только ФНС, однако на это будет затрачено денег не меньше, чем поступит в казну. Тем не менее, сегодня возможность принятия такого закона более вероятна на фоне пандемии коронавируса и сопутствующего ей экономического кризиса.

Предложения о введении в стране «налога для богатых» уже неоднократно возникали в России, соответствующие законопроекты вносились на рассмотрение Госдумы, однако законодательную силу так и не обретали. Законодатели ссылались на недовольство, которое может вызвать подобная мера. Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН объяснял, почему прогрессивная шкала налогообложения в России существовать не может.

«Идея прогрессивной шкалы подоходного налога предусматривает, что богатые люди должны платить больше, чем бедные. Как это принято во всем мире. Это принципиально противоречит интересам российских либералов. Даже в отличие от российского бизнеса, даже от олигархов, они категорически не хотят платить налоги в Российской Федерации. Как показывает практика, они готовы платить в других странах, но в России не готовы платить категорически», - сказал он.

Нежелание российских богачей платить налоги подтверждает и председатель Русского экономического общества имени Шарапова Валентин Катасонов. В эфире НСН он подчеркнул, что состоятельные люди стараются вовсе избежать уплаты налогов, хотя прогрессивная шкала решила бы многие проблемы.

«У нас многие годы существует единый подоходный налог как на миллиардеров, так и на людей, которые с трудом дотягивают до прожиточного минимума. Они платят налоги в размере 13%. Если бы у нас была прогрессивная шкала налогообложения, то этой проблемы бы не было. Сейчас происходит интересная вещь, что богатые и сверхбогатые налогов вообще не платят. Но об этой проблеме ничего не говорится. Офшоризация экономики никуда не исчезла. Это означает, что крупный бизнес практически не платит никаких налогов, как и их хозяева, которые регистрируют гражданство в офшорных юрисдикциях и уходят от подоходного налога», - отметил экономист.

Эту версию в интервью НСН также поддержал и руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов, который отметил, что люди, зарабатывающие свои деньги в России, не спешат платить здесь налоги.

«Именно поэтому они выбирают сейчас, в условиях кризиса и нестабильности офшорный тип помещения капитала, и стараются вывести его из России, и налогов с него не уплачивать. Это болезнь, которая может быть вылечена всего одним способом. Уговоры и какие-то льготы тут не помогут. Необходимы исключительно репрессивные методы: когда становится просто невозможно работать в России, не платить налоги и при этом опираться на офшорные компании - они должны попадать под запрет. Без этого невозможно будет решить эту проблему», - отметил эксперт.

Ранее против «налога для богатых» выступил глава аналитического управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России Валерий Засько. По его словам, прогрессивная шкала принесет казне «копейки», а вот с точки зрения пиара и имиджа властей может стать настоящей катастрофой.

