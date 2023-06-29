Налог на «Патрики»: Депутаты взялись за «богатых москвичей» и сверхприбыльные компании

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов решил лично взяться за «богатых москвичей». Он направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо, в котором предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей.

Он напомнил, что в России уже больше года действует прогрессивная шкала налогообложения. Россияне, которые зарабатывают больше 5 миллионов ежегодно, уже платят в казну НДФЛ по ставке 15% вместо традиционных 13%.

БУТОВО ВМЕСТО ПАТРИКОВ

Чернышов считает такую меру удачной, но все-таки призывает еще больше «повысить социальную справедливость».

«Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», - признается он РИА Новости.

Депутат также рассказал, на что полученные средства стоит потратить.

«Считаю справедливым, если "налог на "Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва, а также других районов столицы», - заявил он, отметив, что «Патрики» уже давно стали мемом о роскошной жизни москвичей.

Также Чернышов отметил, что 2% полученных средств от «налога на богатых» стоит направлять на помощь тяжелобольным детям, а еще 3%, по его мнению, пойдут на финансирование развития периферийных районов муниципалитетов.

Как будто зная о предложении Чернышова заранее, эксперты Центробанка в статье «Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей» привели достаточно аргументов, которые указывают на негативное влияние неравенства на экономику в целом.