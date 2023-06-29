Налог на «Патрики»: Депутаты взялись за «богатых москвичей» и сверхприбыльные компании
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей. Его «поддержали» эксперты ЦБ.
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов решил лично взяться за «богатых москвичей». Он направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо, в котором предложил увеличить ставку НДФЛ до 20% для граждан, которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей.
Он напомнил, что в России уже больше года действует прогрессивная шкала налогообложения. Россияне, которые зарабатывают больше 5 миллионов ежегодно, уже платят в казну НДФЛ по ставке 15% вместо традиционных 13%.
БУТОВО ВМЕСТО ПАТРИКОВ
Чернышов считает такую меру удачной, но все-таки призывает еще больше «повысить социальную справедливость».
«Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», - признается он РИА Новости.
Депутат также рассказал, на что полученные средства стоит потратить.
«Считаю справедливым, если "налог на "Патрики" будет направляться на развитие не таких популярных, но от этого не менее значимых для нас районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва, а также других районов столицы», - заявил он, отметив, что «Патрики» уже давно стали мемом о роскошной жизни москвичей.
Также Чернышов отметил, что 2% полученных средств от «налога на богатых» стоит направлять на помощь тяжелобольным детям, а еще 3%, по его мнению, пойдут на финансирование развития периферийных районов муниципалитетов.
Как будто зная о предложении Чернышова заранее, эксперты Центробанка в статье «Неравенство и экономический рост в России: эконометрические оценки зависимостей» привели достаточно аргументов, которые указывают на негативное влияние неравенства на экономику в целом.
Так, выяснилось, что увеличение неравенства в доходах граждан замедляет рост ВВП страны на душу населения. Авторы статьи выполнили расчеты на основе рядов показателей экономики и неравенства в России с 1994 по 2020 год и утверждают, что неравенство усугубляет социально-политическую нестабильность в обществе, что плохо с точки зрения инвестиционной и деловой активности.
При этом политики в такой ситуации вынуждены социальные выплаты отдельным категориям граждан, что ведет к увеличению налогового бремени и государственных заимствований.
Также эксперты объясняют, что неравномерное распределение доходов ограничивает потребительский спрос, структура экономики становится «упрощенной». Экономисты признают, что прогрессивное налогообложение, судя по мировой практике, помогает частично решить эту проблему.
О подобных инициативах в России говорят все чаще. Еще в январе прошлого года первый замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил увеличить налог на сверхприбыль для состоятельных россиян до 50%.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРИЛЛИОН
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на пресс-конференции НСН заявил, что бюджет в случае увеличения налога для богатых дополнительно получит больше триллиона рублей.
«Это позволит собирать не 60 млрд рублей, а минимум больше триллиона в год. Но это коснется только тех, кто зарабатывает больше 5 млн. рублей в год. Для тех, кто зарабатывает меньше 3 млн, налоги даже снизятся», - озвучил идею парламентарий.
Так или иначе, с богатых граждан все-таки начали спрашивать больше. В 2023 году россиянам впервые начислят налог на доходы со вкладов. В частности, им будут облагаться процентные доходы от 75000 рублей за весь год, если ключевая ставка не превысит текущие 7,5%. Он взимается в размере 13% и исчисляется исходя из ключевой ставки, при этом при расчете налога учитывается не размер депозитов, а только полученный доход.
Налог на проценты со вкладов коснется тех россиян, которые получают как минимум среднюю зарплату по России, их накопления вполне могут составлять 7-10 миллионов рублей. Об этом НСН предупредил экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин.
«Если есть вклад большого объема плюс высокая ставка, тут можно найти какие-то подобия прогрессивной шкалы налогообложения. В этом случае принятую меру можно как-то объяснить с точки зрения социальной нагрузки для более богатых», — сказал Дубинин.
При этом собеседник НСН заявил, что мера коснется большого количества россиян.
«Если мы посчитаем сумму, которой коснется нововведение, мы поймем, что это не слишком большие накопления для современных условий. Полагаю, они есть у значительного числа россиян. Примерно 12-15% соотечественников можно отнести к бедным, дальше идет промежуточная часть (до 20% граждан России), у которых доходы чуть-чуть выше. А вот у людей, получающих хотя бы среднюю зарплату по России, могут быть накоплены 7-10 миллионов рублей. Так что не думаю, что это принесет большое пополнение бюджета. Попытка его увеличить любыми путями понятна в современных условиях (при его нарастающем дефиците). Это не будет поощрять людей держать деньги в банках, что пагубно отразится на экономике», — подытожил экс-глава Центробанка.
ЗАПЛАТЯТ ВСЕ
Государство на фоне дефицита бюджета обратило свой взор и на компании.
Накануне замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что возврат к налогу на сверхприбыль в России нельзя исключить в будущем при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса. Он отметил, что возврат будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.
До этого комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Так называемый windfall tax затронет крупный бизнес, средняя доналоговая прибыль которого за 2021-2022 годы превысила миллиард рублей.
Такие компании должны будут уплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 год над аналогичным показателем за 2018-2019 год. Внести платеж власти просят до 28 января 2024 года, но обещают «скидку», если внести платеж до 30 ноября (тогда заплатить нужно будет всего 5%).
Если в России произойдет возврат к налогу на сверхприбыль, то это будет сделано незаконным способом, заявил экономист Андрей Бунич в интервью НСН.
«Сейчас нас кругом ограничили, ситуация новая, а налоговая система та же, что была 20 лет назад, когда было все прекрасно. При этом Минфин допускает возврат к налогу на сверхприбыль... Это делается специально, незаконным способом: этот много заработал, этот мало… Государство, фактически, выступает как мелкий попрошайка, который гоняется за людьми и утверждает, что они много заработали. Но это тем, за кем они гоняются, выгодно. Во-первых, они выглядят хорошо, они же жертвы, при этом убирается разговор, о котором я веду речь. Считаю, что это согласованная махинация Минфина и РСПП – они, фактически, уводят страну в критический момент от правильной экономической политики», - сказал Бунич.
Он отметил, что Россия должна перейти к абсолютно другой налоговой системе, которая будет соответствовать времени. По словам Бунича, на данный момент Минфин делает все, что не выгодно для государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru