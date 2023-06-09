«Безопасность и патриотизм»: Делягин подтвердил тренд на возвращение в РФ денег олигархов

Российские миллиардеры начали переориентировать инвестиции в страну не из-за призывов Владимира Путина, а чтобы сохранить деньги, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По данным Bloomberg, богатейшие люди России переориентировали свои инвестиции на российский рынок. Агентство, в частности, указало на пятерых бизнесменов, получивших около $10 млрд дивидендов, несмотря на санкции.