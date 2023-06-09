«Безопасность и патриотизм»: Делягин подтвердил тренд на возвращение в РФ денег олигархов
Вслед за крупными бизнесменами инвестировать в Россию может начать и «рыбка помельче», а также «неотслеженные люди», допустил в эфире НСН Михаил Делягин.
Российские миллиардеры начали переориентировать инвестиции в страну не из-за призывов Владимира Путина, а чтобы сохранить деньги, заявил в интервью НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
По данным Bloomberg, богатейшие люди России переориентировали свои инвестиции на российский рынок. Агентство, в частности, указало на пятерых бизнесменов, получивших около $10 млрд дивидендов, несмотря на санкции.
«Санкции оказались одним из факторов устойчивости российской экономики, потому что серьезные люди, - не такие, как Фридман, - раньше выводили все на Запад и оставляли там. Схемы вывода по-прежнему работают, но некоторую часть они стали возвращать сюда. Это стало самостоятельным фактором макроэкономической устойчивости российской экономики не потому, что они патриоты, а потому что здесь единственное место, где они в безопасности. Это про деньги, у кого-то, может, и патриотизм, но это точно не про призывы президента. В основном это сбережения денег, чтобы не конфисковали», - объяснил Делягин.
По его словам, эти деньги могут вкладываться и в высокие технологии, и в недвижимость, при этом за «крупняком» потянется и «мелкая рыбка».
«$10 млрд в масштабах российской экономики – это не очень много, но нужно понимать, что это люди, отслеженные Блумбергом, а есть довольно большая масса неотслеженных людей. Это будет приходить сюда, но не обязательно в производство, возможно, в какую-то люксовую недвижимость, но, тем не менее, это ощущается. Я вижу рост интереса к высоким технологиям, причем не всегда обоснованный. Крупные бизнесмены могут быть частью общей тенденции, просто они заметны, а рыбка помельче нет. Однако, их количество не стоит преувеличивать», - заключил собеседник НСН.
В числе миллиардеров, вновь заинтересовавшихся инвестициями в российские компании, Bloomberg назвал Вагита Алекперова и Владимира Потанина.
По данным Forbes, лидером рейтинга самых «обедневших» по итогам 2022 года миллиардеров стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, состояние которого сократилось на $3,6 млрд и сейчас составляет $11,5 млрд, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ТОП-3 самых богатых российских бизнесменов в 2023 году входят Андрей Мельниченко (состояние $25,2 млрд), Владимир Потанин ($23,7 млрд) и Владимир Лисин ($22,1 млрд).
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