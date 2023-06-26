Комитет Госдумы по бюджету поддержал налог на сверхприбыль
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении внесённого российским правительством законопроекта о налоге на сверхприбыль крупных компаний, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, для компаний со средней доналоговой прибылью за 2021-2022 годы, которая превысила один млрд рублей, предусматривается однократная уплата данного налога.
Отмечается, что налог на сверхприбыль предлагается ввести в целях увеличения доходов федерального бюджета.
Разовый сбор от сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 годы составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018-2019 годы. В случае досрочной уплаты до формального вступления закона в силу 1 января 2024 года - 5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru