Комитет Госдумы по бюджету поддержал налог на сверхприбыль

Согласно документу, для компаний со средней доналоговой прибылью за 2021-2022 годы, которая превысила один млрд рублей, предусматривается однократная уплата данного налога.

Отмечается, что налог на сверхприбыль предлагается ввести в целях увеличения доходов федерального бюджета.

Разовый сбор от сверхприбыли российского бизнеса за 2021-2022 годы составит 10% от суммы превышения прибыли над показателем за 2018-2019 годы. В случае досрочной уплаты до формального вступления закона в силу 1 января 2024 года - 5%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

