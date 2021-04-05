Увеличение налога для сверхбогатых принесет больше триллиона дохода

С идей прогрессивной шкалы налогообложения выступили в Госдуме, увеличив налоговую нагрузку для богатых и сверхбогатых россиян. Там заявили о необходимости дополнительных источников финансирования закупок дорогих лекарств для тяжелобольных детей.

Автор инициативы, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный на пресс-конференции НСН заявил, что дополнительно бюджет в этом случае получит больше триллиона рублей.

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«Регулярные сборы на лечение самой незащищенной группы - больных детей – это позор страны, поэтому в продолжение инициативы президерта Путина мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу налогов в зависимости от доходов, причем в полноценном варианте, а не в усеченном. Это позволит собирать не 60 млрд рублей, а минимум больше триллиона в год. Но это коснется только тех, кто зарабатывает больше 5 млн. рублей в год. Для тех, кто зарабатывает меньше 3 млн, налоги даже снизятся», - озвучил идею парламентарий.

По инициативе Куринного, для тех, кто получает в год от 3 до 10 млн рублей налог составит 15 %, выше 10 млн – 18%, для сверхбогатых ставка налога составит 25%.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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