Увеличение налога для сверхбогатых принесет больше триллиона дохода

«Регулярные сборы на лечение самой незащищенной группы - больных детей – это позор страны, поэтому в продолжение инициативы президерта Путина мы предлагаем ввести прогрессивную шкалу налогов в зависимости от доходов, причем в полноценном варианте, а не в усеченном. Это позволит собирать не 60 млрд рублей, а минимум больше триллиона в год. Но это коснется только тех, кто зарабатывает больше 5 млн. рублей в год. Для тех, кто зарабатывает меньше 3 млн, налоги даже снизятся», - озвучил идею парламентарий.

По инициативе Куринного, для тех, кто получает в год от 3 до 10 млн рублей налог составит 15 %, выше 10 млн – 18%, для сверхбогатых ставка налога составит 25%.

