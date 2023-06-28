«Как попрошайка»: Экономист Бунич назвал возврат к налогу на сверхприбыль махинацией Минфина
Минфин хочет устроить гонку за теми, кто много заработал, однако самим олигархам это будет выгодно, отметил в эфире НСН Андрей Бунич.
Если в России произойдет возврат к налогу на сверхприбыль, то это будет сделано незаконным способом, заявил глава «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук Андрей Бунич в интервью НСН. По его словам, Минфин РФ и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) специально уводят страну в критический момент от правильной экономической политики.
Накануне замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что возврат к налогу на сверхприбыль в России нельзя исключить в будущем при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса. Он отметил, что возврат будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Андрей Бунич отметил, что необходимо менять вообще всю налоговую систему страны.
«Сейчас нас кругом ограничили, ситуация новая, а налоговая система та же, что была 20 лет назад, когда было все прекрасно. При этом Минфин допускает возврат к налогу на сверхприбыль... Это делается специально, незаконным способом: этот много заработал, этот мало… Государство, фактически, выступает как мелкий попрошайка, который гоняется за людьми и утверждает, что они много заработали. Но это тем, за кем они гоняются, выгодно. Во-первых, они выглядят хорошо, они же жертвы, при этом убирается разговор, о котором я веду речь. Считаю, что это согласованная махинация Минфина и РСПП – они, фактически, уводят страну в критический момент от правильной экономической политики», - сказал Бунич.
Он отметил, что Россия должна перейти к абсолютно другой налоговой системе, которая будет соответствовать времени. По словам Бунича, на данный момент Минфин делает все, что не выгодно для государства.
«То, что такой налог вообще появился, говорит о дурости тех, кто это сделал и о том, что они не знают, что делать в этой ситуации. Это абсолютно вредный и бессмысленный налог, потому что он ничего не дает, а создает только ощущение нервозности и вселяет страх. Во-вторых, он не меняет налоговую систему как надо, а фактически оставляет все как есть. Должна быть абсолютно другая налоговая система. То, что они делают, абсолютно невыгодно в целом с точки зрения страны», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее, 28 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений по налогу на сверхдоходы для бизнеса пока не принималось. По его словам, в Кремле также не ведется обсуждение на тему того, чтобы взимать такой налог, сообщает «Радиоточка НСН».
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