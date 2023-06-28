Замглавы Минфина Сазанов допустил возвращение налога на сверхприбыль

Возврат к налогу на сверхприбыль в России нельзя исключить в будущем при высоком дефиците бюджета и сверхдоходах бизнеса. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в интервью РИА Новости.

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«Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя», — отметил замглавы Минфина.

Сазанов подчеркнул, что все зависит от развития ситуации в дальнейшем, сообщает телеканал «360».

Кроме того, замминистра отметил, что налог на сверхприбыль появился из-за конъюнктурных сверхдоходов предприятий и формирования существенного дефицита бюджета.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты, устанавливающие налогообложение сверхприбыли крупных компаний за 2021—2022 годы, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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