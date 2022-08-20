Надеть маски! В России вернутся к масочному режиму из-за осеннего пика COVID-19
Эксперты считают, в отдельных российских регионах возобновят масочный режим из-за нового пика коронавируса осенью.
За минувшие сутки в России заболели коронавирусом 40 010 человек. Это произошло впервые с с 14 марта 2022 года, отмечают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Ближайший пик заболеваемости COVID-19 в России придётся не на конец августа, а на начало сентября, сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Николай Малышев.
«Полагаю, что максимум придётся на 1 сентября и последующие дни. Это связано с тем, что вернутся после каникул школьники, многие люди выйдут на работу после отпусков и будут активно общаться. Конечно же, такого количества заболевших, как при штамме «дельта», не будет, но точное число я затрудняюсь назвать, так как на него влияет очень много факторов. После этого заболеваемость пойдёт на спад. Следующая волна традиционно ожидается в конце осени — начале зимы», — предположил эксперт.
На фоне этого заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН объяснил, что скоро может снова потребоваться ввести масочный режим в метро.
«Сейчас по мере наполнения Москвы к 1 сентября, надо будет в метро вводить, если уровень останется такой же. Где-то миллионов 8-10 перевозит метрополитен в час. Сейчас в новых вагонах есть вентиляция и так далее, но все равно придется вводить, уровень будет расти, будут холода, люди начнут простывать, это будет провоцировать», - отметил Онищенко.
Его поддержал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что некоторые регионы России в скором времени могут вернуться к обязательному масочному режиму из-за новой волны COVID-19, которая придется на конец августа или начало сентября.
«Все определяется индивидуально от количества заболевших, от числа тяжелых случаев и загруженности лечебной сети. Не исключаю, что к ношению масок придется вернуться в некоторых регионах на гребне волны, которая придется на конец августа или начало сентября. Нужно было продолжать вакцинацию весь этот период, не снижая темпов. Нужно было публиковать результаты и делиться мнением экспертов», - сказал Куринный.
По его словам, уровень коллективного иммунитета снизился из-за полного провала информационной кампании по вакцинации.
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