Надеть маски! В России вернутся к масочному режиму из-за осеннего пика COVID-19

Ближайший пик заболеваемости COVID-19 в России придётся не на конец августа, а на начало сентября, сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Николай Малышев.

«Полагаю, что максимум придётся на 1 сентября и последующие дни. Это связано с тем, что вернутся после каникул школьники, многие люди выйдут на работу после отпусков и будут активно общаться. Конечно же, такого количества заболевших, как при штамме «дельта», не будет, но точное число я затрудняюсь назвать, так как на него влияет очень много факторов. После этого заболеваемость пойдёт на спад. Следующая волна традиционно ожидается в конце осени — начале зимы», — предположил эксперт.