ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире за неделю увеличилось на 35%
Число летальных исходов из-за последствий коронавируса за последнюю неделю увеличилось на 35%. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передают РИА Новости.
«Только за последнюю неделю 15 000 человек по всему миру погибли от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней», – заявил глава ВОЗ на пресс-конференции.
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По словам Гебрейесуса, основным штаммом на сегодняшней день остается омикрон, на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 35 тысяч человек в мире заразились оспой обезьян.
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