ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире за неделю увеличилось на 35%

По словам Гебрейесуса, основным штаммом на сегодняшней день остается омикрон, на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 35 тысяч человек в мире заразились оспой обезьян.

