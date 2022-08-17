ВОЗ: число смертей от коронавируса в мире за неделю увеличилось на 35%

Число летальных исходов из-за последствий коронавируса за последнюю неделю увеличилось на 35%. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передают РИА Новости.

«Только за последнюю неделю 15 000 человек по всему миру погибли от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней», – заявил глава ВОЗ на пресс-конференции.

Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19

По словам Гебрейесуса, основным штаммом на сегодняшней день остается омикрон, на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 35 тысяч человек в мире заразились оспой обезьян.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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