Эксперт Роспотребнадзора: COVID-19 становится сезонным заболеванием

«Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Пшеничная пояснила, что максимальный подъем заболеваемости наблюдается в осенне-зимний период, летом число заражений ниже. При этом COVID-19 постоянно мутирует, в первую очередь, в неиммунном организме, в связи с чем эпидемиолог призвала не забывать о вакцинации и ревакцинации.

