Эксперт Роспотребнадзора: COVID-19 становится сезонным заболеванием

Коронавирусная инфекция становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В России зафиксировали максимальное с марта число случаев заражения COVID-19

«Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Пшеничная пояснила, что максимальный подъем заболеваемости наблюдается в осенне-зимний период, летом число заражений ниже. При этом COVID-19 постоянно мутирует, в первую очередь, в неиммунном организме, в связи с чем эпидемиолог призвала не забывать о вакцинации и ревакцинации.

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ФОТО: РИА Новости
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