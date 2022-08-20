Эксперт Роспотребнадзора: COVID-19 становится сезонным заболеванием
Коронавирусная инфекция становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ. Об этом заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Пшеничная пояснила, что максимальный подъем заболеваемости наблюдается в осенне-зимний период, летом число заражений ниже. При этом COVID-19 постоянно мутирует, в первую очередь, в неиммунном организме, в связи с чем эпидемиолог призвала не забывать о вакцинации и ревакцинации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+37 609 / сут.
Умерли
383 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+21 887 / сут.
- Эксперт Роспотребнадзора: COVID-19 становится сезонным заболеванием
- Украина предложила компенсировать поставки по «Северному потоку»
- В Дагестане семь человек погибли в ДТП по дороге на свадьбу
- Во Франции оценили устойчивость экономики России перед западными санкциями
- Спикер крымского парламента назвал США спонсором терроризма
- Масочный режим вновь ввели в Еврейской автономной области
- В Польше предрекли крах экономики Германии
- Замглавы МИД назвал необходимым переход со SWIFT на более защищенные механизмы
- Пушков: Канада приготовилась бросить Европу «на произвол судьбы»
- СМИ: Иран отказался от одного из требований по ядерной сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru