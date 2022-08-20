Масочный режим вновь ввели в Еврейской автономной области
Власти Еврейской автономной области (ЕАО) возобновили действие масочного режима в регионе. Соответствующее постановление вице-губернатора ЕАО - первого зампреда правительства области Дмитрия Братыненко опубликовано на сайте ведомства.
Роспотребнадзор рекомендовал вернуться к ношению масок в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19
Документ отменяет постановление, в июне приостановившее действие ограничений. Такое решение было принято в соответствии с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора.
Ранее в Нижегородской области ввели рекомендательный масочный режим: горожанам советуют носить маски в общественных местах и закрытых помещениях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru