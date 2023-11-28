На юге снова подуют ветра: 15 регионов России в ожидании нового шторма

На этой неделе штормовой ветер скоростью до 30 м/с может наблюдаться в 15 регионах России, заявил представитель МЧС Максим Бедило на селекторном совещании министерства.

В частности, неспокойная погода в виде мощного ветра и осадков ожидаются в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, Красноярском крае и Челябинской области. Подобное ждет жителей Краснодарского и Ставропольского края, Адыгеи, Северной Осетии, Крыма, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.

ЧТО В МОСКВЕ?

Погодные сюрпризы не обойдут стороной Москву и в этот раз – по прогнозам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, столичный циклон продолжит двигаться в направлении северо-запада, и вскоре город будет пересекать холодный атмосферный фронт.