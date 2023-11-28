На юге снова подуют ветра: 15 регионов России в ожидании нового шторма
Неспокойные выходные на юге страны продолжатся штормовым ветром до 30 м/с в нескольких российских областях.
На этой неделе штормовой ветер скоростью до 30 м/с может наблюдаться в 15 регионах России, заявил представитель МЧС Максим Бедило на селекторном совещании министерства.
В частности, неспокойная погода в виде мощного ветра и осадков ожидаются в Камчатском крае, Чукотском автономном округе, Магаданской области, северной группе островов большой Курильской гряды, Красноярском крае и Челябинской области. Подобное ждет жителей Краснодарского и Ставропольского края, Адыгеи, Северной Осетии, Крыма, Ростовской, Ленинградской, Новгородской и Псковской областей.
ЧТО В МОСКВЕ?
Погодные сюрпризы не обойдут стороной Москву и в этот раз – по прогнозам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, столичный циклон продолжит двигаться в направлении северо-запада, и вскоре город будет пересекать холодный атмосферный фронт.
«Его будут сопровождать кратковременные осадки в виде снега и, самое неприятное, температура воздуха вновь переместится в зону отрицательных значений, а, значит, на дорогах и тротуарах сформируется сильная гололедица, к тому же её местами присыплет свежевыпавшим снегом. В пределах МКАД это произойдёт примерно с 23 часов до полуночи», - написал в своем Telegram-канале Леус и призвал жителей Москвы и области быть внимательными и осторожными.
А в ночь на вторник сильный снегопад прошел в Санкт-Петербурге. Днем в городе ожидается гололедица.
ПОСЛЕДСТВИЯ «ШТОРМА ВЕКА»
Из-за разрушительного шторма без света остались 1,9 миллиона человек в восьми регионах на юге России. В Минэнерго уточнили, что среди пострадавших оказались Крым, Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Ведомство отметило, что энергетики работают в усиленном режиме, однако восстановление инфраструктуры усложняет вызванная последствиями непогоды обстановка. Восстановить подачу энергии планируется в ближайшие 2-3 дня.
ВИДАЛИ ШТОРМА И ПОСИЛЬНЕЕ
В Крыму от шторма сильнее всего пострадало западное побережье - в частности, Саки и Евпатория, где на какое-то время людей отселяли из затопленных домов.
А вот Ялту сильный шторм и ураганный ветер обошли стороной, рассказал НСН крымчанин, экскурсовод по полуострову Андрей Иванов.
«Ялту как-то миновало. Нам говорили про «шторм века», но видали шторма и посильнее. Вокруг – да. В Севастополе много погромило, в Алупке, везде практически. Есть места, где пострадали рестораны, набережную расколотило. Нас пронесло. Ураганило сильно, поезда задерживаются, электричество пообрывало много где, кое-где отопление, крыши подснесло. Сейчас в Ялте то снег, то дождь, то солнце», - сказал Иванов.
При этом коммунальные службы работают слаженно, отметил очевидец.
НА КУБАНИ НОВАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
Мощный шторм выбросил под Анапой на мель сухогруз под флагом Белиза, и жители Кубани шутят, что в регионе появилась новая достопримечательность. Правда, простоит он у берегов недолго – в ближайшее время его снимут с мели.
«Повезло тем, у кого машины стояли в подземных парковках, они не пострадали. Где-то даже снесло крышу, лило всю ночь, море, конечно, со стороны смотрится красиво, сильный шквалистый ветер. Судя по прогнозу, где-то десятиметровые волны были, у нас до берега восьмиметровые доходили. Сейчас ветер стих, затишье такое, у нас передышка. Что касается баз отдыха, никого не эвакуировали, как это было в Крыму. У нас здесь есть какие-то подтопления, коммунальщики это все контролируют», - рассказала НСН руководитель «Радио Рекорд» Валентина Потапова.
Тем не менее, согласно последним данным, число жертв на Кубани и в Крыму увеличилось до четырех человек. Накануне на Суджукской косе в Новороссийске нашли тело мужчины, пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. А в поселке Лоо (курортный микрорайон в Лазаревском районе) мощный шторм разрушил часть эллинга у пляжа на глазах жильцов. Такие постройки использовались преимущественно для сдачи туристам. Что будет с ними в будущем - неясно, так как они официально не предназначены для жилья.
Штормом подмыло железную дорогу в Лазаревском районе: из-за этого 27 ноября задержались десятки пассажирских поездов. Вода залила первые этажи строение на побережье и улицы в Адлере.
Хозяйка гостевого дома «Астери» в Лоо Лидия Харлампиди призналась, что не видела подобного шторма уже двадцать лет: стихия смыла рельсы и загнала жителей по домам.
«У нас эллинги попадали, шторм в шесть баллов был, ни электрички, ни автобусы уже вчера не шли из Сочи, путь размыло, прям рельсы смыло на подъезде к Лазаревскому. Сейчас автобусы уже идут. Я из дома не выхожу, обо всем рассказывают по центральному телевидению, такого шторма не было давно, лет двадцать. Крым занесло побольше, чем нас, нас поменьше», - отметила она.
По прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в ночь на среду в Крым и на Кубань вернутся мощный шторм и сильный ветер. Он уточнил, что циклон затронет также Запорожскую область, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
ОТКУДА ДУЮТ ВЕТРА?
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что прошедший погодный шок произошел не по причине изменения климата – сейчас традиционное для Черного моря штормовое состояние. Правда, в этот раз оно оказалось сильнее.
«Все, что создает неустойчивость, способствует генерации циклонов. Но сказать, что произошло что-то необычное, нельзя. С другой стороны, мы знаем, что с ростом температуры и температура Черного моря выросла на два градуса за последние 40 лет. Увеличивается испарение, которое способствует развитию более интенсивных циклонов и таких опасных явлений», - сказал Семенов.
Но и рядовым событием для юга России этот ураган назвать нельзя, отметил климатолог. Потому как подобного разрушительного урагана не было в стране несколько лет.
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