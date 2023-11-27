СМИ: затонувшее у Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом

По информации газеты, судно находилось в черном списке, а документы, касающиеся членов экипажа, не были заверены в контролирующих органах. Также издание обратило внимание на противоречивые записи в книге горючего.

Журналисты предположили, что корабль ходил по незаконным маршрутам и мог быть причастным к контрабанде.

Спасенный береговой службой моряк заявил, что судно следовало на Украину. В Стамбуле планировалось заправиться горючим.

Судно Raptor под флагом Коморским островов подало сигнал бедствия в воскресенье, 26 ноября. Корабль затонул к юго-западу от Лесбоса в условиях шторма, отмечает «Радиоточка НСН».

