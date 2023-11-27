СМИ: затонувшее у Лесбоса судно шло на Украину с подозрительным грузом
Затонувшее у берегов греческого острова Лесбос грузовое судно везло на Украину подозрительный груз, сообщило издание Kathimerini.
По информации газеты, судно находилось в черном списке, а документы, касающиеся членов экипажа, не были заверены в контролирующих органах. Также издание обратило внимание на противоречивые записи в книге горючего.
Журналисты предположили, что корабль ходил по незаконным маршрутам и мог быть причастным к контрабанде.
Спасенный береговой службой моряк заявил, что судно следовало на Украину. В Стамбуле планировалось заправиться горючим.
Судно Raptor под флагом Коморским островов подало сигнал бедствия в воскресенье, 26 ноября. Корабль затонул к юго-западу от Лесбоса в условиях шторма, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru