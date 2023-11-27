Вильфанд назвал шторм в Крыму мощнейшим за всю историю наблюдений
27 ноября 202312:00
Шторм в Крыму стал самым мощным за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Метеоролог сравнил непогоду с бурей времен Крымской войны в конце XIX века, погубившей более 30 европейских кораблей.
«Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», — указал Вильфанд.
Ранее в отдельных регионах Крыма ввели режим ЧС из-за осадков и сильного ветра, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru