Вильфанд назвал шторм в Крыму мощнейшим за всю историю наблюдений

Шторм в Крыму стал самым мощным за всю историю наблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

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Метеоролог сравнил непогоду с бурей времен Крымской войны в конце XIX века, погубившей более 30 европейских кораблей.

«Там действительно был сильнейший шторм, но у нас тогда не было наблюдений», — указал Вильфанд.

Ранее в отдельных регионах Крыма ввели режим ЧС из-за осадков и сильного ветра, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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