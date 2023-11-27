Развожаев: пик шторма в Севастополе впереди
Пик шторма в Севастополе ещё впереди, сообщил в Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, ночью может быть отрицательная температура. Начинается подсыпка дорог в самых трудных местах. Отмечается, что капитальная уборка Севастополя начнется, когда будет пройден пик стихии.
В настоящее время многие районы Крыма остаются без электроснабжения, повалены деревья, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления.
Из-за ураганного ветра около 40 тысяч жителей Крыма остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru