Развожаев: пик шторма в Севастополе впереди

По его словам, ночью может быть отрицательная температура. Начинается подсыпка дорог в самых трудных местах. Отмечается, что капитальная уборка Севастополя начнется, когда будет пройден пик стихии.

В настоящее время многие районы Крыма остаются без электроснабжения, повалены деревья, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления.

Из-за ураганного ветра около 40 тысяч жителей Крыма остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

