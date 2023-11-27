«Небольшая передышка»: Шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань 29 ноября

Мощный шторм и сильный ветер снова придут в Крым и на Кубань в ночь на среду, 29 ноября, заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН. По его словам, циклон затронет также Запорожскую область, Донецкую и Луганскую народные республики.

«У жителей юга России сегодня и завтра передышка после сильного ветра, мощного шторма, деревопада и всех сопутствующих этому явлений. Сегодня ветер уляжется, он будет в районе 10-15 метров в секунду, таким же будет во вторник. В ночь со вторника на среду с подходом нового южного циклона опять усиление ветра, который затронет в основном Крым, Кубань, Запорожскую область, ДНР и ЛНР. Опять будут порывы ветра до 25-28 метров в секунду, осадки», - сказал Шувалов.

Синоптик также рассказал о погоде в Московском регионе. По словам Шувалова, в ночь на вторник, 28 ноября, в столице ожидается гололедица, а днем температура понизится до -7 градусов. При этом Шувалов указал, что в начале декабря в Москве снежный покров составит не менее 30 сантиметров.

«Самый сильный снегопад и осадки позади. Плюс к этому сегодня днем температура повысится до положительных значений, будет идти мокрый снег, но все это будет быстро таять. Ближе к полуночи температура опять перейдет через 0, размокшую дорогу начнет прихватывать. Гололедицу нужно ждать уже в ближайшую ночь. Завтрашний день в основном без осадков, дневные температуры порядка -4… -7 градусов. Еще сильнее мороз в ночь на среду, без осадков, -10… -15 в Москве и Подмосковье к утру. Декабрь мы встретим с рекордным значением по высоте снега, который составит не менее 30 сантиметров», - резюмировал собеседник НСН.

Вечером 26 ноября на Крым и южные регионы России обрушился шторм с ураганным ветром. Из-за непогоды в некоторых районах отключились сети, затоплены дома и дороги, задерживаются и отменяются рейсы в аэропортах. В Крыму один человек пропал без вести, а в Евпатории, по данным Минздрава, пострадали семь человек.

Между тем в Москве из-за снегопада затруднено движение на дорогах, в некоторых местах буксуют грузовики. Коммунальные службы были переведены в усиленный режим работы, передает «Радиоточка НСН».

