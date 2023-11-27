Песков: Путин добрался до работы в Кремль до снегопада

«По-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», - цитирует Пескова ТАСС в ответ на вопрос о том, как российскому лидеру далась заснеженная дорога.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что «зима все-таки наступает каждый год, и каждый год идет снег», поэтому «ничего необычного не произошло».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о самом мощном за последние 40 лет снегопаде. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

