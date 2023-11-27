Песков: Путин добрался до работы в Кремль до снегопада
27 ноября 202314:38
Президент России Владимир Путин добрался до рабочего места еще до утреннего снегопада, потому дорога ему далась проще, чем остальным жителям Москвы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«По-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», - цитирует Пескова ТАСС в ответ на вопрос о том, как российскому лидеру далась заснеженная дорога.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что «зима все-таки наступает каждый год, и каждый год идет снег», поэтому «ничего необычного не произошло».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о самом мощном за последние 40 лет снегопаде. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин досрочно открыл сквозное движение по обновленной Окской улице
- РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье
- Минобороны: Две украинские ракеты были сбиты над Азовским морем
- Директор Пушкинского музея: Отмена российской культуры уходит в прошлое
- Число жертв шторма в Краснодарском крае выросло до двух
- Музей в Нидерландах подтвердил передачу скифского золота Украине
- «Пугают даже исследователей»: На пляжах на юге США находят «ведьмины бутылки»
- СМИ: Россияне стали вдвое чаще брать кредиты на электронику и бытовую технику
- СМИ: Месси обвинили в измене жене
- «Поступки громче слов»: Илон Маск приехал в Израиль после обвинений в антисемитизме
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru