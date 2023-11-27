Песков: Путин добрался до работы в Кремль до снегопада

Президент России Владимир Путин добрался до рабочего места еще до утреннего снегопада, потому дорога ему далась проще, чем остальным жителям Москвы. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«По-моему, до того, как все совсем завалило. Поэтому, наверное, не так тяжело, как остальные москвичи, которые это делали уже утром, когда завалило снегом», - цитирует Пескова ТАСС в ответ на вопрос о том, как российскому лидеру далась заснеженная дорога.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что «зима все-таки наступает каждый год, и каждый год идет снег», поэтому «ничего необычного не произошло».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о самом мощном за последние 40 лет снегопаде. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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