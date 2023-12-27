Стало известно, сколько Ивлеевой платили за сотрудничество с МТС

Гонорар блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая до скандала с «голой» вечеринкой была амбассадором мобильного оператора МТС, составлял 3 миллиона рублей в месяц, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

«Колхоз»: Максим Фадеев оценил «голую вечеринку» Ивлеевой

Гонорары Ивлеевой на фоне скандала выросли вдвое, однако вскоре появилась информация, что некоторые компании разрывают с ней контракты. Так, от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и Тинькофф Банк. С эфира сняли рекламу сотового оператора, в которой снималась блогер, а также ее убрали из рекламной юбилейной акции компании.

Ивлеева была одним из двух амбассадоров, с которыми мог встретиться победитель розыгрыша по случаю 30-летия компании. Теперь в списке остался только актер Дмитрий Нагиев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Насти Ивлеевой
ТЕГИ:ТелеведущийБлогеры

Горячие новости

Все новости

партнеры