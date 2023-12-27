Стало известно, сколько Ивлеевой платили за сотрудничество с МТС

Гонорары Ивлеевой на фоне скандала выросли вдвое, однако вскоре появилась информация, что некоторые компании разрывают с ней контракты. Так, от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и Тинькофф Банк. С эфира сняли рекламу сотового оператора, в которой снималась блогер, а также ее убрали из рекламной юбилейной акции компании.

Ивлеева была одним из двух амбассадоров, с которыми мог встретиться победитель розыгрыша по случаю 30-летия компании. Теперь в списке остался только актер Дмитрий Нагиев.

