Стало известно, сколько Ивлеевой платили за сотрудничество с МТС
Гонорар блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, которая до скандала с «голой» вечеринкой была амбассадором мобильного оператора МТС, составлял 3 миллиона рублей в месяц, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
Гонорары Ивлеевой на фоне скандала выросли вдвое, однако вскоре появилась информация, что некоторые компании разрывают с ней контракты. Так, от сотрудничества с Ивлеевой отказались МТС и Тинькофф Банк. С эфира сняли рекламу сотового оператора, в которой снималась блогер, а также ее убрали из рекламной юбилейной акции компании.
Ивлеева была одним из двух амбассадоров, с которыми мог встретиться победитель розыгрыша по случаю 30-летия компании. Теперь в списке остался только актер Дмитрий Нагиев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru