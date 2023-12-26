«Колхоз»: Максим Фадеев оценил «голую вечеринку» Ивлеевой
Продюсер и музыкант Максим Фадеев в своём Telegram-канале заявил, что считает «голую вечеринку» стратегическим провалом блогерши Анастасии Ивлеевой и её команды.
По его словам, он никогда не видел такого «колхоза».
«В момент, когда «Мой мармеладный» взорвал мировые чарты и благодаря этой песне во всем мире возникли тренды на славянскую культуру... в центре Москвы происходит это», — добавил музыкант.
По его мнению, отмена карьеры Ивлеевой теперь лишь «вопрос времени».
Ранее инициативная группа во главе с актёром и продюсером Александром Иншаковым составила иск, в котором требует взыскать миллиард рублей морального вреда с блогера Анастасии Ивлеевой из-за ее «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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