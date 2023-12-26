Собчак извинилась после «голой вечеринки» Ивлеевой

Ксения Собчак вслед за другими участниками так называемой «голой вечеринки» принесла публичные извинения за присутствие на данном мероприятии. В своём видеообращении она отметила, что сразу сочла неправильным публикацию гостями изображений с вечеринки в открытом доступе в соцсетях.

Собчак рассказала, что изначально мероприятие не предполагалось как публичное. По словам журналистки, там было немало «безвкусицы». При этом она выразила уверенность, что «отмена артистов», которые принимали участие в вечеринке, это «глупость».

Как заметила Собчак, превращать участников «фигни» в преступников – «пошлость на пошлости», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Она принесла извинения за свой внешний вид, если он «кого-то задел».

Мероприятие с полуголыми селебритис организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева вечером 21 декабря. В ответ на негативную реакцию части общественности участники стали публично извиняться. Среди тех, кто это уже сделал – Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ивлеева и другие.

