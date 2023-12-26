Организатор концерта Лолиты в Подмосковье опроверг массовую сдачу билетов

Он отметил, что продажи на концерт только что стартовали. Голубенко заверил, что запланированное на 20 февраля выступление Лолиты состоится, несмотря на слухи о срыве.

«Никакого массового возврата билетов нет», - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что зрители начали сдавать билеты на концерт Лолиты на фоне скандала вокруг «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Певица призналась, что ей понравилось мероприятие, сообщает «Радиоточка НСН».

