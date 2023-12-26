Организатор концерта Лолиты в Подмосковье опроверг массовую сдачу билетов
Массовой сдачи билетов на концерт певицы Лолиты Милявской в подмосковском Чехове нет. Об этом в беседе с телеканалом «360» заявил организатор мероприятия Николай Голубенко.
Он отметил, что продажи на концерт только что стартовали. Голубенко заверил, что запланированное на 20 февраля выступление Лолиты состоится, несмотря на слухи о срыве.
«Никакого массового возврата билетов нет», - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что зрители начали сдавать билеты на концерт Лолиты на фоне скандала вокруг «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Певица призналась, что ей понравилось мероприятие, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перенесший инфаркт Михаил Боярский выйдет на сцену 31 декабря
- Путин пообещал расширить расчеты между государствами СНГ в нацвалютах
- Организатор концерта Лолиты в Подмосковье опроверг массовую сдачу билетов
- Маск лишил сотрудников X многомиллионных премий
- Оппозиция в Абхазии объявила бессрочную акцию протеста
- Семь человек пострадали при взрыве газа в пекарне в Ставрополе
- Взрывы прогремели в подконтрольном киевским властям Херсоне
- СМИ: поставки нефти из РФ в Индию задержались из-за проблем с оплатой
- В Армии Израиля заявили, что война в секторе Газа будет идти «много месяцев»
- Головин поддержал призыв Карпина уезжать в европейские чемпионаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru