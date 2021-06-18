Мутации и «нигилизм». Москва готовится к жёсткому локдауну

Индийский штамм коронавируса выдавил из Москвы китайский и заставил власти задуматься о новых ограничениях.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается, в связи с чем могут быть введены жесткие, но временные ограничения. Сегодня, 18 июня, может быть объявлено о рекордном для Москвы суточном приросте по заражениям - более 9 тысяч.

Собянин заявил о возможном ужесточении COVID-ограничений

Последние дни в столице напоминают сводку боевых действий. 16 июня было объявлено об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг и крупных штрафах предпринимателям. А в четверг мэр Москвы заявил о неожиданном ухудшении ситуации, напугав горожан новыми штаммами-мутантами.

«Ситуация в Москве стремительно ухудшается. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в Москву пришли новые штаммы - более агрессивные и быстро распространяемые.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», - подчеркнул Собянин, предупредив, что из-за этого очень быстро растет число госпитализаций.

Со своей стороны, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблема не только в мутациях вируса, но и в «нигилизме».

«Первое - это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Когда все сняли маски, вышли на улицу и сочли почему-то, что коронавирус уже ушел, он дал о себе знать», - сказала Попова, отметив, что сейчас в основном сейчас заболевают люди в возрасте от 20 до 49 лет.

11 июня мэр Москвы говорил, что столичные власти не хотят локдауна, однако сейчас его риторика несколько изменилась. «Мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям», - сказал Собянин.

Как сообщил Forbes, ссылаясь на свои источники, в Москве с 20 июня может быть введен «локдаун для непривитых», а привитых ограничения не коснутся.

Forbes: В Москве могут ввести новый локдаун для непривитых

«Это бред, ничего об этом не слышал», - лаконично прокомментировал слухи о локдауне глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» также заявил, что нового локдауна в столице не будет.

«Я ничего не знаю про локдаун с 20 июня. Мне сотрудники подсказывают, что никакого локдауна не будет. Они, видимо, что-то тоже знают», - отметил Гинцбург.

Он также сообщил, что вакцину «Спутник V» не будут менять под новый штамм COVID-19, поскольку это займет 3-4 месяца за которые штамм снова мутирует.

По словам Гинцбурга, лучшим решением сейчас будет привиться «Спутником V», а через некоторое время ревакцинироваться с помощью «Спутника Лайт».

Между тем, СМИ утверждают, что речь идет о попавшем в Россию индийском штамме коронавируса. Как отмечает Baza, это дельта-штамм, который после Индии ударил по Великобритании. Он способен обходить антитела и поражать недовакцинированных людей между первой и второй дозами прививки.

Ранее вирусологи призывали не бояться индийского штамма-мутанта.

«Никакого локдауна». Гинцбург призвал россиян с антителами вакцинироваться «Лайтом»

«Российская вакцина эффективна против индийского штамма. Любые мутации всех вирусов, в том числе коронавирусов, не являются чем-то экстраординарным», – сказал в мае «Радиоточке НСН» вирусолог Михаил Щелканов.

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн пояснил тогда НСН, что индийский штамм отличается высокой заразностью, но у него совсем не повышенная вероятность летального эффекта. «Антитела нейтрализуют его в меньшей степени, чем стандартный вирус, но он более слабый», - сказал Альтштейн.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинКоронавирус
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