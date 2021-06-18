Мутации и «нигилизм». Москва готовится к жёсткому локдауну

Последние дни в столице напоминают сводку боевых действий. 16 июня было объявлено об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг и крупных штрафах предпринимателям. А в четверг мэр Москвы заявил о неожиданном ухудшении ситуации, напугав горожан новыми штаммами-мутантами.

«Ситуация в Москве стремительно ухудшается. Причем, такая динамика является неожиданной в силу того, что более 60% москвичей либо переболели, либо сделали прививки. Это довольно большая популяционная прослойка, иммунитет. Мы ожидали не роста, а снижения заболеваемости», - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в Москву пришли новые штаммы - более агрессивные и быстро распространяемые.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом - уханьским, сегодня его в Москве практически нет; пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человека», - подчеркнул Собянин, предупредив, что из-за этого очень быстро растет число госпитализаций.

Со своей стороны, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что проблема не только в мутациях вируса, но и в «нигилизме».

«Первое - это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса в течение долгого времени. Когда все сняли маски, вышли на улицу и сочли почему-то, что коронавирус уже ушел, он дал о себе знать», - сказала Попова, отметив, что сейчас в основном сейчас заболевают люди в возрасте от 20 до 49 лет.

11 июня мэр Москвы говорил, что столичные власти не хотят локдауна, однако сейчас его риторика несколько изменилась. «Мы находимся очень близко к более жестким решениям, - временным, но жестким решениям по ограничениям», - сказал Собянин.

Как сообщил Forbes, ссылаясь на свои источники, в Москве с 20 июня может быть введен «локдаун для непривитых», а привитых ограничения не коснутся.