В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающего населения

Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Руководители организаций должны будут привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Вакцинироваться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.

Систему мониторинга вакцинации обещают запустить с 1 июля. Кроме того, обязательную вакцинацию для отдельных категорий ввели и в Подмосковье.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:Прививка
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