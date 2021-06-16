В Москве ввели обязательную вакцинацию 60% работающего населения
Главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих москвичей. Руководители организаций должны будут привить своих сотрудников первым компонентом вакцины к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Вакцинироваться необходимо будет работникам сферы торговли и услуг, транспорта, культуры, образования и ЖКХ, а также госслужащим.
Систему мониторинга вакцинации обещают запустить с 1 июля. Кроме того, обязательную вакцинацию для отдельных категорий ввели и в Подмосковье.
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