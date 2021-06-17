Собянин заявил о возможном ужесточении COVID-ограничений

По его словам, в городе уже развернуто 17 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, в ближайшее время их количество превысит 20 тысяч. Как подчеркнул Собянин, такого не может себе позволить ни один европейский город.

В то же время, по словам мэра, возможности столичной системы здравоохранения не безграничны.

«Мы находимся очень близко к более жестким решениям — временным, но жестким решениям по ограничениям», — цитирует Собянина «Интерфакс».

Мэр добавил, что основная задача сейчас — провести вакцинацию среди горожан, занятых в сферах услуг и транспорта.

