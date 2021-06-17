Собянин заявил о возможном ужесточении COVID-ограничений
Власти Москвы близки к ужесточению мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с рестораторами.
По его словам, в городе уже развернуто 17 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19, в ближайшее время их количество превысит 20 тысяч. Как подчеркнул Собянин, такого не может себе позволить ни один европейский город.
В то же время, по словам мэра, возможности столичной системы здравоохранения не безграничны.
«Мы находимся очень близко к более жестким решениям — временным, но жестким решениям по ограничениям», — цитирует Собянина «Интерфакс».
Мэр добавил, что основная задача сейчас — провести вакцинацию среди горожан, занятых в сферах услуг и транспорта.
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