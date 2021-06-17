Forbes: В Москве могут ввести новый локдаун для непривитых

Московские власти обсуждают возможность введения с 20 июня нового локдауна, связанного с ситуацией с COVID-19, пишет в четверг Forbes со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что это может быть «локдаун для непривитых», а сделавших прививки от коронавируса ограничения не коснутся.

При этом окончательное решение еще не принято. Оно будет зависеть от статистики по заболевшим COVID-19, статистики по вакцинации и разговора с представителями бизнеса.

«Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения», - отметил другой источник издания.

Он не подтвердил информацию, что локдаун коснется только непривитых.

Как сообщалось, в Москве 16 июня ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. На данный момент эти меры применили еще в трех регионах - Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.

Ранее в столице с 15 по 19 июня указом мэра Москвы Сергея Собянина были продлены нерабочие дни. В период с 13 по 20 июня приостановлена деятельность фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков.

