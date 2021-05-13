Бояться нечего? Вирусологи не испугались индийского штамма COVID

При этом он выразил уверенность, что в России не допустят распространения индийского штамма.

«Самое главное – необходимо понимать, что российская система обеспечения биологической безопасности эффективно выявляет эти варианты, фиксирует их и верифицирует пригодность наших тест-систем и вакцин против них. Индийский штамм смертельной опасности для переболевших не представляет. Пока все нормально», - добавил собеседник НСН.

Со своей стороны, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Радиоточке НСН», чем индийский штамм COVID отличается от других.

«Все появляющиеся новые штаммы-мутанты - это не новые варианты, неспособные связываться с антителами, вырабатываемыми современными вакцинами. Индийский штамм отличается высокой заразительностью, но у него совсем не повышенная вероятность летального эффекта. Антитела нейтрализуют его в меньшей степени, чем стандартный вирус, но он более слабый», - отметил Альтштейн.