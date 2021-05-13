Бояться нечего? Вирусологи не испугались индийского штамма COVID
Опрощенные НСН врачи подтвердили, что вакцина «Спутник V» эффективна против индийского штамма коронавируса, впервые зафиксированного в России.
Первое появление в России носителей индийского штамма коронавируса не испугало вирусологов, опрошенных НСН. Ранее первых носителей этого штамма в нашей стране выявили в Ульяновске, ими оказались 16 индийских студентов.
«Российская вакцина эффективна против индийского штамма. Любые мутации всех вирусов, в том числе коронавирусов, не являются чем-то экстраординарным. Появление новых генетических вариантов – это все закономерные вещи, которые эксперты не просто предсказывали, а знали об их появлении задолго до того, как это стало известно СМИ. Здесь нет ничего нового в принципе», – сказал «Радиоточке НСН» вирусолог Михаил Щелканов.
При этом он выразил уверенность, что в России не допустят распространения индийского штамма.
«Самое главное – необходимо понимать, что российская система обеспечения биологической безопасности эффективно выявляет эти варианты, фиксирует их и верифицирует пригодность наших тест-систем и вакцин против них. Индийский штамм смертельной опасности для переболевших не представляет. Пока все нормально», - добавил собеседник НСН.
Со своей стороны, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «Радиоточке НСН», чем индийский штамм COVID отличается от других.
«Все появляющиеся новые штаммы-мутанты - это не новые варианты, неспособные связываться с антителами, вырабатываемыми современными вакцинами. Индийский штамм отличается высокой заразительностью, но у него совсем не повышенная вероятность летального эффекта. Антитела нейтрализуют его в меньшей степени, чем стандартный вирус, но он более слабый», - отметил Альтштейн.
13 мая стало известно, что в России выявлены первые носители индийского штамма коронавируса. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Роспотребнадзор, новый штамм подтвердился у 16 индийских студентов Ульяновского государственного университета. Ранее в город прибыли 130 студентов из Индии, которые обучаются по специальности «лечебное дело» в рамках англоязычной программы.
Индия в последнее время бьет антирекорды по случаям заражения и смертности от коронавируса. В этой стране зафиксировано более 23 млн заболевших. Это второй результат в мире после США. Индийский штамм коронавируса B.1.617 был зарегистрирован в конце 2020 года. В конце апреля случаи заражения этим штаммом были выявлены во Франции, а в начале мая – в Испании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+0 / сут.
Умерли
114 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+0 / сут.
- Назван способ повысить безопасность в школах
- Срок ареста бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана сократили до суток
- Детский омбудсмен призвала деанонимизировать интернет-пользователей после трагедии в Казани
- Гинцбург заявил, что «Спутник V» может защитить на два года
- Московские власти удалили данные, полученные для оформления цифровых пропусков
- «Это не стрелок, это мразь!» Детский омбудсмен высказалась о казанском убийце
- Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции в Португалию
- Директор казанской гимназии объяснила отсутствие охраны
- Песков назвал состояние здоровья Владимира Путина отменным
- Зюганов не оценил шутку Урганта о рэпере Славе КПСС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru