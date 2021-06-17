«Никакого локдауна». Гинцбург призвал россиян с антителами вакцинироваться «Лайтом»

«Обсуждают и обсуждают. Мы тоже много чего обсуждаем. Я не могу комментировать намерения. Я ничего не знаю про локдаун с 20 июня. Мне сотрудники подсказывают, что никакого локдауна не будет. Они, видимо, что-то тоже знают. Очевидно, что чем больше мы привьем, тем больше людей сможет свободно передвигаться. Надо вводить документы, паспорта, удостоверения привитых, называйте, как хотите. И на основании этого документа, если человек привит, он и на стадион ходит, и в театр ходит, и за границу ездит. А кто не привит, тот пусть маску надевает, дома сидит, локдаун обсуждает. Кто переболел, тому надо каждые три месяца проверяться. И привиться "Лайтом" (однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" - прим. НСН). Если я вакцинирован, никакой локдаун мне не нужен. А если кто-то по какой-то причине не вакцинируется, ему тоже нужно защищаться, сидеть дома и называть это локдауном. Но сколько он так сможет просидеть?» - заявил ученый.

16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан – работников сферы услуг. На данный момент эти меры применили еще в трех регионах - Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.

