«Никакого локдауна». Гинцбург призвал россиян с антителами вакцинироваться «Лайтом»
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «Радиоточке НСН» выступил за введение удостоверений для вакцинированных от коронавируса и предоставлением им льгот.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что нового локдауна в столице не будет. Ранее ряд СМИ распространили информацию, согласно которой власти Москвы якобы обсуждают введение локдауна для непривитых граждан.
«Обсуждают и обсуждают. Мы тоже много чего обсуждаем. Я не могу комментировать намерения. Я ничего не знаю про локдаун с 20 июня. Мне сотрудники подсказывают, что никакого локдауна не будет. Они, видимо, что-то тоже знают. Очевидно, что чем больше мы привьем, тем больше людей сможет свободно передвигаться. Надо вводить документы, паспорта, удостоверения привитых, называйте, как хотите. И на основании этого документа, если человек привит, он и на стадион ходит, и в театр ходит, и за границу ездит. А кто не привит, тот пусть маску надевает, дома сидит, локдаун обсуждает. Кто переболел, тому надо каждые три месяца проверяться. И привиться "Лайтом" (однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" - прим. НСН). Если я вакцинирован, никакой локдаун мне не нужен. А если кто-то по какой-то причине не вакцинируется, ему тоже нужно защищаться, сидеть дома и называть это локдауном. Но сколько он так сможет просидеть?» - заявил ученый.
16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан – работников сферы услуг. На данный момент эти меры применили еще в трех регионах - Московской, Кемеровской и Сахалинской областях.
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