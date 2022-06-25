Москвичам рассказали, как справляться с аномальной жарой

В конце июня в Москве синоптики обещают 30 градусную жару. О том, как город справляется со знойным летом – в материале НСН.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что с воскресенья 26 июня в столице начнется настоящая жара, а в понедельник 27 июня температура воздуха в регионе поднимется до плюс 32 градусов.

«Температура достигнет где-то пять, пять с половиной градусов выше нормы. Но замечу, что это несколько ниже, чем было год назад. В ту волну жары температура достигала 33-34 градусов. Сейчас у нас все-таки 30-32 градуса будет предел. Вплоть до 1 июля ожидаем такую ясную погоду без осадков. Миллионы людей на Русской равнине могут радоваться этой погоде: в выходные загорать и купаться. Все уже почти готово к купальному сезону», - добавил он.

Синоптики также прогнозируют более продолжительный бархатный сезон на юге России, чем в прошлые годы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это произойдет из-за сильного прогрева воды.

«Сейчас в Крыму температура воды опережает норму, очень высокая температура – 21-22 градуса. Начиная с сентября, море будет отдавать свое тепло. Это значит, что сентябрь будет в целом более комфортным, чем в прошлом году», - сообщил он в пресс-центре НСН.