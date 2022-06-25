Москвичам рассказали, как справляться с аномальной жарой
Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды заверили, что во время жары в Москве дикие животные не пострадают, так как они нормально переносят знойную погоду. А для москвичей город создает специальные условия защиты от жаркой погоды.
В конце июня в Москве синоптики обещают 30 градусную жару. О том, как город справляется со знойным летом – в материале НСН.
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что с воскресенья 26 июня в столице начнется настоящая жара, а в понедельник 27 июня температура воздуха в регионе поднимется до плюс 32 градусов.
«Температура достигнет где-то пять, пять с половиной градусов выше нормы. Но замечу, что это несколько ниже, чем было год назад. В ту волну жары температура достигала 33-34 градусов. Сейчас у нас все-таки 30-32 градуса будет предел. Вплоть до 1 июля ожидаем такую ясную погоду без осадков. Миллионы людей на Русской равнине могут радоваться этой погоде: в выходные загорать и купаться. Все уже почти готово к купальному сезону», - добавил он.
Синоптики также прогнозируют более продолжительный бархатный сезон на юге России, чем в прошлые годы. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, это произойдет из-за сильного прогрева воды.
«Сейчас в Крыму температура воды опережает норму, очень высокая температура – 21-22 градуса. Начиная с сентября, море будет отдавать свое тепло. Это значит, что сентябрь будет в целом более комфортным, чем в прошлом году», - сообщил он в пресс-центре НСН.
Однако некоторые специалисты отмечают, что жара может быть опасна для здоровья определенных категорий людей. Так, главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева в эфире НСН подчеркнула, что повышенная температура воздуха является дополнительной нагрузкой на организм, особенно у людей с хроническими заболеваниями: гипертонией и ишемической болезнью сердца.
Она также рассказала москвичам, как справляться с жарой.
«На улице одежда должна быть светлых тонов и из натуральных тканей, чтобы тело чувствовало себя комфортно. Она должна быть по размеру, чтобы легко передвигаться. Нужно пытаться не находиться под прямыми солнечными лучами, чтобы не произошло перегрева», - добавила она.
План действий и оперативные сводки о погоде
В то же время, для профилактики возможного роста заболеваемости из-за жары правительство города разработало и утвердило «План действий органов исполнительной власти города по снижению воздействия аномальной жары и загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения». По плану определяются различные уровни опасности воздействия повышенной температуры и загрязненности атмосферного воздуха на здоровье людей, а также рекомендации для населения по защите здоровья от их воздействия.
К тому же в период наступления аномальной жары москвичам предоставляется оперативная информация, а в городе создают специальные «прохладные» зоны в управлениях соцзащиты и соцучреждениях. В рамках государственных программ столицы также реализуется комплекс мер, направленный на развитие зеленых зон, природных и озелененных территорий.
Как отметил руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, в Москве в жару не забывают и о братьях наших меньших. Водоемы и большие зеленые территории города позволяют диким животным легче переносить жаркую погоду. Животные, обитающие в вольерах на природных территориях, тоже чувствуют себя хорошо, за ними осуществляется ежедневный уход. Специалисты по несколько раз в день контролируют наличие воды в поилках и следят за ее температурой. При высокой температуре воздуха утром и вечером пол вольеров поливают прохладной водой.
К тому же в Департаменте рекомендуют не тревожить диких животных на природных территориях, так как от беспокойства они страдают больше, чем от жары. Во время прогулок по этим местам, любителям собак, советуют держать своих питомцев на поводке, чтобы не навредить окружающей среде.
Уход за зелеными насаждениями
Специалисты также следят и за зелеными участками города. Так, в жаркие дни принимаются меры по сохранению зеленых насаждений. Отмечается, что каждое молодое дерево в течение всего лета должно поливаться не менее восьми раз за сезон. Но если температура выше нормы – молодые посадки поливают ежедневно.
К тому же в такую погоду в городе уделяется большое внимание профилактике пожаров. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на ООПТ стали еще больше патрулировать природные территории.
Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН заметил, что в оставшиеся месяцы лета в европейской части России погода будет неоднородной.
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