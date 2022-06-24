На радость миллионам: Синоптик пообещал москвичам «тридцатку» с выходных

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 25 июня в Москве и Санкт-Петербурге ожидается жара до 31 градуса тепла. Александр Шувалов отметил, что температура воздуха превысит норму.

«Первые «тридцатки» на карте температур появятся только в воскресенье. Но самый жаркий день будет в понедельник. В большинстве населенных пунктов Москвы и Подмосковья будет +30...+32 градуса. Перспектива до понедельника включительно – это постепенный, неуклонный подъем температуры. В конце концов она достигнет где-то пять, пять с половиной градусов выше нормы. Но замечу, что это несколько ниже, чем было год назад. В ту волну жары температура достигала 33-34 градусов. Сейчас у нас все-таки 30-32 градуса будет предел», - сказал Шувалов.

Также синоптик рассказал, что с 28 июня в Московском регионе произойдет небольшое снижение температуры, после чего вновь установится жара.