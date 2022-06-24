На радость миллионам: Синоптик пообещал москвичам «тридцатку» с выходных

Температура воздуха будет подниматься и перевалит через норму, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.

С воскресенья в Москве начнется настоящая жара, в понедельник температура воздуха в регионе поднимется до +32 градусов, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что с 25 июня в Москве и Санкт-Петербурге ожидается жара до 31 градуса тепла. Александр Шувалов отметил, что температура воздуха превысит норму.

«Первые «тридцатки» на карте температур появятся только в воскресенье. Но самый жаркий день будет в понедельник. В большинстве населенных пунктов Москвы и Подмосковья будет +30...+32 градуса. Перспектива до понедельника включительно – это постепенный, неуклонный подъем температуры. В конце концов она достигнет где-то пять, пять с половиной градусов выше нормы. Но замечу, что это несколько ниже, чем было год назад. В ту волну жары температура достигала 33-34 градусов. Сейчас у нас все-таки 30-32 градуса будет предел», - сказал Шувалов.

Также синоптик рассказал, что с 28 июня в Московском регионе произойдет небольшое снижение температуры, после чего вновь установится жара.

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«Во вторник прогнозируется смена воздушной массы, замена очень теплого антициклона просто теплым. Будет снижение температуры до 25-26 градусов. Но это снижение будет кратковременным, потом опять будет тенденция к повышению. Температура опять повысится до 28-29 градусов. Вплоть до 1 июля ожидаем такую погоду, ясную, без осадков. Миллионы людей на Русской равнине могут радоваться этой погоде: в выходные загорать и купаться, все уже почти готово к купальному сезону», - резюмировал Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечал, что в этом году летом будут периоды как жаркой, так и прохладной погоды.

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ФОТО: РИА Новости
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