Вильфанд пообещал россиянам «неоднородную» погоду в оставшиеся месяцы лета

 Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что лето в этом году не будет таким жарким, как прошлое - будут прохладные и дождливые периоды.

На европейской части России погода будет неоднородной в оставшиеся месяцы лета, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«По всем расчетам, которые мы проводили, начиная с марта, в мае, в начале июня, летний период на европейской территории прогнозируется около и выше нормы. То есть, нехолодное лето, но оно будет неоднородным. Будут периоды и очень жаркой погоды, которая наступает сейчас – в конце июня и первых числах июля, а затем смена, более прохладные и дождливые периоды. Если сравнивать с прошлым годом, нынешнее лето прогнозируется не таким жарким, комфортным», - рассказал Вильфанд.

Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдалась на протяжении всей весны и начала лета. Например, в Москве на смену аномальному холоду пришли «тропические» дожди. Если в мае средняя температура месяца на три градуса отставала от нормы, то к середине июня она нормализовалась, что подтверждает метеоролог Роман Вильфанд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман ВильфандЛетоПрогноз Погоды
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