Вильфанд: Продолжительность бархатного сезона на юге России будет больше
Научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что это связано с быстрым прогревом воды в этом сезоне.
В этом году на юге России ожидается более продолжительный бархатный сезон, чем в прошлом, из-за сильного прогрева воды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.
«И сейчас в городах Крыма температура воды опережает норму, очень высокая температура – 21-22 градуса. В этом году будет гораздо более длительный период бархатного сезона, чем в прошлые годы, потому что, начиная с сентября, море будет отдавать свое тепло. Это значит, что сентябрь будет в целом боле комфортным, чем в прошлом году», - отметил он.
Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.
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