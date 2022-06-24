Вильфанд: Продолжительность бархатного сезона на юге России будет больше

В этом году на юге России ожидается более продолжительный бархатный сезон, чем в прошлом, из-за сильного прогрева воды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в пресс-центре НСН.

«И сейчас в городах Крыма температура воды опережает норму, очень высокая температура – 21-22 градуса. В этом году будет гораздо более длительный период бархатного сезона, чем в прошлые годы, потому что, начиная с сентября, море будет отдавать свое тепло. Это значит, что сентябрь будет в целом боле комфортным, чем в прошлом году», - отметил он.

Ранее Роман Вильфанд в пресс-центре НСН предупредил о неблагоприятной погоде на юге России в ближайшие дни – ожидаются ливневые дожди и усиление ветра.

