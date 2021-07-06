Диета и светлый дресс-код. Врач рассказала, как пережить жару

Жара выше плюс 30 градусов снова придет в Москву на этой неделе, сообщили в Гидрометценре. Уже во вторник, 6 июля, воздух прогреется до 28 градусов, будет небольшая облачность, без осадков.

Повышенные температуры воздуха – это дополнительная нагрузка для организма, особенно для людей с хроническими заболеваниями, рассказала в эфире НСН главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

«Когда повышается температура воздуха, изменяется и атмосферное давление. Это не всегда позитивно влияет на людей старшего поколения и на лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то нужно четко придерживаться рекомендаций врача по приему лекарственных препаратов. Это касается страдающих гипертонией, ишемической болезнью сердца. Если давление не стабильно, то нужно его контролировать», – сказала она.

По словам медика, необходимо соблюдать несколько основных правил, чтобы минимизировать последствия для здоровья в жару.

«Когда мы выходим на улицу, не надо забывать о правильной одежде: она должна быть светлых тонов и из натуральных тканей. Это позволит телу чувствовать себя более комфортно, не стеснять движения. Она должна быть по размеру, чтобы легко передвигаться. Нужно стремиться не находиться под прямыми солнечными лучами. Если этого не избежать, то должен быть головной убор, чтобы не произошло перегрева», – отметила Шиндряева.

Также врач посоветовала взять с собой на улицу бутылку воды комнатной температуры. Она не должна быть холодной, чтобы не заболеть респираторными заболеваниями.

Прогулки лучше совершать в ранние утренние часы либо в вечерние, когда уменьшается инсоляция, а температура воздуха снижается.

Кроме того, специалист рекомендовала в жаркую погоду соблюдать диету.

«Если мы хотим чувствовать себя хорошо, то лучше придерживаться овощной диеты – гарниры заменять на свежие овощи, тем более сейчас их огромное количество. Избегать употребления жирной, тяжелой, жареной пищи. Это тоже положительно скажется на общем самочувствии», – добавила Шиндряева.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что со среды-четверга температура в Москве будет выше плюс 30 градусов. Осадков не ожидается, так как, по словам ученого, антициклон препятствует облакообразованию.

